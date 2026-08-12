马来西亚当年在人道主义加回教兄弟情谊之下，接受为数20万的缅甸罗兴亚人，今天却面对“请神容易送神难”的困境。

据《星洲日报》报道，马来西亚外交部长莫哈末哈山星期一（8月10日）出席第59届亚细安日庆典后告诉记者，他已与缅甸外交部长丁貌瑞通过话，丁貌瑞同意派船到马国接收5000名已确认身份的罗兴亚人。

不过，马来西亚又自己留了一个手尾，说如果将他们送回去，人身安全得不到保障，甚至迫使他们得再度逃离缅甸，那这样的遣返将毫无意义。

莫哈末哈山指出：“关键还在于这5000人的安全保障。”所以，马来西亚似乎又想要好人做到底，送还是不送？如此婆婆妈妈，大概要叫“受够了”的马国人民气炸。

马来西亚警方用卡车把遭驱逐的罗兴亚难民载到吉隆坡的联合国难民署办事处。（路透社）

莫哈末哈山强调，亚细安与缅甸达致的五点共识，仍是解决缅甸局势的核心依据。

缅甸军方2021年2月发动政变推翻民选政府后，亚细安2021年4月和缅甸军政府首脑敏昂莱达成五点共识，包括立即停止暴力、与缅甸各方进行具建设作用的对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

敏昂莱虽同意五点共识，却当饭吃，没有行动，政局动荡至今，罗兴亚人依旧生活在朝不保夕的局面下。

马来西亚为缅甸的罗兴亚人打开大门，让他们来“暂住”避难，这种人道主义受扛着人道主义大旗的西方国家称道。但称道归称道，没有任何国家以马国为模范，并接受罗兴亚难民。

马国手中的“烫手山芋”没人敢接，就只能指望缅甸把难民收回去，但事情并非那么简单。

好不容易把罗兴亚人赶出缅甸，缅甸会不会收回难民是个大问号，既然马国担心回去缅甸的难民安危，最好的做法就是让马国继续“不放心”，成全罗兴亚人在马国避难的愿望。

聚集在联合国难民署吉隆坡办事处的罗兴亚难民。（路透社）

罗兴亚人的难民悲剧是缅甸人一手制造出来的，缅甸政府和社会并不承认罗兴亚人是缅甸的一个族群，因此，即使其他邻国大发慈悲，接收这个烂摊子，他们也不会心存感激，他们认为这本来就不是他们的问题。现在马来西亚反过来要看缅甸的脸色，帮马来西亚解决难民问题。

过去几年来，大批罗兴亚人的存在给马国社会带来经济和治安的问题，摆摊子、抢地盘，直接威胁马来人的生计，构成一种政治压力。

马来西亚目前根据联合国难民署的安排，接纳超过21万5000名难民及寻求庇护者，当中有超过12万6000人是已向难民署登记的罗兴亚人。不过马国政府估计，境内罗兴亚人总数已达约20万。

马来西亚内政部长赛夫丁上星期天（9日）出席内政部属下移民局的活动后告诉记者，随着全球地缘政治格局持续演变，滞留马国的难民想透过联合国难民署安置到美国等第三国的机会，已非常渺茫；马国政府因此正积极推进难民身份筛查，以落实遣返原籍国机制。

过去几年，在西方国家如丹麦、瑞典、法国、德国、西班牙、意大利、波兰等，驱逐来自中东和北非的回教徒移民的浪潮方兴未艾。

难民引发的社会分裂问题，在马来西亚已经显而易见，华族族群早已受不了，马国政府起初不当一回事，现在是连马来社会也怨声载道，这是考验马国政府应对危机能力的时刻。

上世纪70年代末期，新加坡总理李光耀坚决守护新加坡的国土，不让印支半岛的船民靠岸，看来残酷，但这显示他一开始便看透问题的本质，尤其考虑到新加坡是个弹丸小国，寸土如金，收留难民的国际人道主义对新加坡这个发展中小国是一种奢侈。

今天的马来西亚别再对西方国家存有幻想，与其在那里痴痴地等，不如果断地采取行动。他们自找的麻烦，没有其他亚细安邻国可以或愿意帮他们解决。