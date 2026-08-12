【红蚂蚁】缅甸制造难民悲剧 马来西亚蒸热烫手山芋谁敢接？
马来西亚当年在人道主义加回教兄弟情谊之下，接受为数20万的缅甸罗兴亚人，今天却面对“请神容易送神难”的困境。
据《星洲日报》报道，马来西亚外交部长莫哈末哈山星期一（8月10日）出席第59届亚细安日庆典后告诉记者，他已与缅甸外交部长丁貌瑞通过话，丁貌瑞同意派船到马国接收5000名已确认身份的罗兴亚人。
不过，马来西亚又自己留了一个手尾，说如果将他们送回去，人身安全得不到保障，甚至迫使他们得再度逃离缅甸，那这样的遣返将毫无意义。
莫哈末哈山指出：“关键还在于这5000人的安全保障。”所以，马来西亚似乎又想要好人做到底，送还是不送？如此婆婆妈妈，大概要叫“受够了”的马国人民气炸。
莫哈末哈山强调，亚细安与缅甸达致的五点共识，仍是解决缅甸局势的核心依据。
缅甸军方2021年2月发动政变推翻民选政府后，亚细安2021年4月和缅甸军政府首脑敏昂莱达成五点共识，包括立即停止暴力、与缅甸各方进行具建设作用的对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。
敏昂莱虽同意五点共识，却当饭吃，没有行动，政局动荡至今，罗兴亚人依旧生活在朝不保夕的局面下。
马来西亚为缅甸的罗兴亚人打开大门，让他们来“暂住”避难，这种人道主义受扛着人道主义大旗的西方国家称道。但称道归称道，没有任何国家以马国为模范，并接受罗兴亚难民。
马国手中的“烫手山芋”没人敢接，就只能指望缅甸把难民收回去，但事情并非那么简单。
好不容易把罗兴亚人赶出缅甸，缅甸会不会收回难民是个大问号，既然马国担心回去缅甸的难民安危，最好的做法就是让马国继续“不放心”，成全罗兴亚人在马国避难的愿望。
罗兴亚人的难民悲剧是缅甸人一手制造出来的，缅甸政府和社会并不承认罗兴亚人是缅甸的一个族群，因此，即使其他邻国大发慈悲，接收这个烂摊子，他们也不会心存感激，他们认为这本来就不是他们的问题。现在马来西亚反过来要看缅甸的脸色，帮马来西亚解决难民问题。
过去几年来，大批罗兴亚人的存在给马国社会带来经济和治安的问题，摆摊子、抢地盘，直接威胁马来人的生计，构成一种政治压力。
马来西亚目前根据联合国难民署的安排，接纳超过21万5000名难民及寻求庇护者，当中有超过12万6000人是已向难民署登记的罗兴亚人。不过马国政府估计，境内罗兴亚人总数已达约20万。
马来西亚内政部长赛夫丁上星期天（9日）出席内政部属下移民局的活动后告诉记者，随着全球地缘政治格局持续演变，滞留马国的难民想透过联合国难民署安置到美国等第三国的机会，已非常渺茫；马国政府因此正积极推进难民身份筛查，以落实遣返原籍国机制。
过去几年，在西方国家如丹麦、瑞典、法国、德国、西班牙、意大利、波兰等，驱逐来自中东和北非的回教徒移民的浪潮方兴未艾。
难民引发的社会分裂问题，在马来西亚已经显而易见，华族族群早已受不了，马国政府起初不当一回事，现在是连马来社会也怨声载道，这是考验马国政府应对危机能力的时刻。
上世纪70年代末期，新加坡总理李光耀坚决守护新加坡的国土，不让印支半岛的船民靠岸，看来残酷，但这显示他一开始便看透问题的本质，尤其考虑到新加坡是个弹丸小国，寸土如金，收留难民的国际人道主义对新加坡这个发展中小国是一种奢侈。
今天的马来西亚别再对西方国家存有幻想，与其在那里痴痴地等，不如果断地采取行动。他们自找的麻烦，没有其他亚细安邻国可以或愿意帮他们解决。