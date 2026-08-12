少年深夜与朋友打球喧哗，警方接获投诉后到场，他见状赶紧骑个人代步工具逃走，一名警员在阻拦时被拖行50米，结果摔倒受重伤，脸缝20针，长达20天无法进行日常活动。

被告共面对10项控状，他星期二（8月11日）承认六项包括鲁莽行为导致他人重伤、未成年驾驶、鲁莽驾驶、失信等的罪行，余项交由法官下判时一并考虑。由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道其名字和资料。

案情显示，2026年1月22日晚上约10时许，被告在榜鹅路第305A座组屋的篮球场与朋友聚会，其间警方因接获噪音投诉而派警员到场调查。

在听到有人高喊“警察”时，坐在个人代步工具（PMD）上的被告企图启动代步工具，逃离现场。

一名22岁的警员随即上前抓住被告的左臂并搂住肩膀，命令他停下，但被告仍鲁莽地按下油门，强行加速驶离。在警员紧抓着不放的情况下，被告拖行警员骑行约50米，随后失控摔倒。警员也随之跌倒，头部受伤，两人随后被送院治疗。

事故造成这名警员左额头出现6厘米长的裂伤、右肘部疑似隐匿性骨折，以及颈部肌肉疼痛。根据之前的警方文告，受伤警员的脸部缝了20针。

警员共获得28天的住院假，并有20天无法进行日常活动。

被告在今年1月23日被捕。法官令控方提交改造训练和缓刑报告，案展至10月1日下判。

据《新明日报》早前报道，事发地点附近的居民申诉饱受噪音困扰多年，事发时有居民因楼下篮球场的青少年大声喧哗而报警。