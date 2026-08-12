在都市环境里送餐，送餐员不仅要应付繁忙车流和狭窄路段，还得在频繁停走和转弯时保持电单车稳定，避免配送箱移位影响骑车安全。

为帮助他们更好应对复杂路况，送餐平台Grab联合新加坡骑行安全协会与全国配送人员协会，推出专为电单车送餐员设计的“城市骑行安全课程”（Urban Rider Safety Course）。

这门实践课程模拟送餐员日常工作时可能面对的路况，让他们练习预判危险、防卫驾驶、紧急刹车和低速控车等技巧。送餐员也须带着配送箱参加课程，更贴近实际送餐情况。

文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希星期三（8月12日）为课程主持推介。他致辞时说，今年上半年已有四名平台从业人员因工作发生的交通事故而死亡，超过去年全年总数。

“平台经济带来的灵活性和生产力，必须与保障平台从业人员的福祉齐头并进。”

文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希（蓝衣）和全国配送人员协会顾问杨涴淩（左二），出席Grab骑行安全课程的推介仪式。迪内希亲自上阵体验骑电动电单车。（蔡家增摄）

迪内希指出，政府的角色是制定相关框架，并汇集各方和平台运营商，共同加强工作场所安全，同时通过适当规则，鼓励平台从业人员做出更安全的选择。

他也呼吁消费者多体谅送餐员。“例如碰上下大雨、天气炎热或交通拥堵时，可以多给送餐员几分钟。多等一会儿，就可能让他们不必为了赶时间，在路上承担不必要的风险。”

杨涴淩：上课虽影响收入 安全骑行更重要

共有40名Grab送餐员参加首场骑行安全课程，成为首批获得课程结业证书的学员。35岁的黄彦博是其中一人，他拥有10年送餐经验，平均每天送约20单。

他说：“我偶尔会接到送药等比较紧急的订单，今天的课程让我更好地掌握控制电单车的技巧，可应付这类突发情况。”

首场课程在亚逸拉惹弯第47座旁的空地举行，为时两小时。训练场地设有狭窄路段、急转弯和S形路线，由骑行安全协会教练指导学员控制车速、使用后刹车和操控离合器等。

参与课程的送餐员须在狭窄的道路行驶，新加坡骑行安全协会教练在一旁全程指导。（蔡家增摄）

Grab新加坡董事经理阿蕾欧索里（Alejandro Osorio）受访时说，送餐员的骑车情况与一般骑士不同，他们长时间在路上奔波，也面对一些送餐工作特有的挑战。

“作为与送餐员密切合作的平台，我们希望开发更适合他们的安全培训课程和资源。”

全国配送人员协会顾问、全国职工总会助理秘书长杨涴淩指出，参加培训意味着平台从业人员得暂时放下工作，少赚一些收入，但进一步提升骑车技巧仍十分重要。

“即便是经验丰富的电单车骑士，在遇到狭窄的U形弯道时也有些迟疑，但练习四五次后，就有很大的进步。”

杨涴淩透露，为方便更多骑士参加，课程未来将推广到其他地区，包括送餐员较多的东北部。

课程面向平台送餐员、快递和货物配送人员，以及希望提升骑车技巧的公众。参加者须持有本地电单车驾照，并备有符合上路标准的电单车。