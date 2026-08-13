10年前在本地一场工业意外严重烧伤，孟加拉客工带着赔偿金返回家乡，不仅办起了幼儿园和小学，还计划开设中学课程，并筹建了培训中心，为有意出国工作的同胞提供基本英语与电脑技术课程。

2016年7月25日，时年21岁的拉曼（Rahman Mohammed Ataur）受雇于新加坡一家园景公司，他与同事负责清理3.2米深且封闭的地下水箱时，因公司未确保工作环境安全而引起爆炸，导致包括拉曼在内的三名工人受伤。

伤势最重的拉曼全身73%烧伤，容貌尽毁、听力受损，但他坚强面对，经过漫长恢复期后返回家乡。

回乡后，拉曼有感家乡巴布纳（Pabna）的孩童从小被迫劳动，缺乏教育机会，2020年毅然决定使用公司赔偿的13万新元，在家乡办一所包含两年制幼儿园与五年制小学的学校，并取名Al-Shohag，意即“上苍的爱”。

幼儿园及小学如今已有多达250名学生。包括他本人在内，全校有13名教师，教授英语、孟加拉语、数学、科学及电脑等科目。从2020年至2025年，已有133名学生从小学毕业，其中115人到其他中学继续升学。

接下来，拉曼还准备进一步开办中学课程。

Al-Shohag目前有大约250名学生。（受访者提供）

拉曼接受《联合早报》访问时说，他于2023年在当地买了一块地，三层楼的永久性校舍也已接近完工。“学校目前使用的是锌板屋，会很热，无法待太久，新校舍可以让孩子们在学校做功课。”

他指出，当地人根深蒂固地认为孩子理应为农活出力，他期望新校舍能让学生在校时间更长，以免回家后被父母叫去干活，耽误学习。

拉曼说，新校舍也获得本地老字号建筑商和合公司（Woh Hup）的大力捐款。

谈到新校舍的建设，拉曼因当地承包商报价过高，为压缩成本，仅外包了许可证申请及土木工程设计，其余环节如工人聘请、原料采购和施工监督等，几乎由他亲手包办。

新校舍已接近完工。（受访者提供）

仍面临资金短缺 近八成运作经费靠捐款

尽管校务运作已上轨道，拉曼还是面临资金短缺的严峻挑战。由于学校地处偏远乡村，向学生收取的微薄学费不足以维持日常开销，学校近八成运作经费不得不仰赖外界捐款。

Al-Shohag目前每月仍需筹集950新元的捐款。此外，为完善新校舍的图书馆、电脑室及太阳能板等硬件设施，学校还急需一笔约2万1500新元的一次性捐助。

近日前来新加坡的拉曼在前非选区议员余振忠的陪同下，向捐助者表达谢意，并分享了学校的运作进度。

拉曼与妻子育有一个儿子及一个女儿。（受访者提供）

拉曼只有小学学历，却靠努力掌握了良好的英文水平。谈及学校未来，他只希望自己能看到Al-Shohag的毕业生走进世界顶尖大学。

他指出，村子里的信息相对匮乏，人们的眼界难免受限。

他说：“我小时候，曾一度以为孟加拉是这世上唯一的国家，我对其他国家一无所知，但时代不一样了，我希望这些学生能从小学习英语和使用电脑，未来与世界接轨。”

拉曼深知，由于语言沟通等问题，同胞出国前往新加坡等地工作时，往往面临艰难考验。他们到新加坡工作的中介费通常高达1万5000新元，为了筹措经费，有人不惜卖掉房子。

然而，不少人来新后，因为无法以基本英语有效沟通而遭雇主辞退，导致血本无归。此外，语言不通亦可能提高工伤事故的风险。

因此，拉曼未来也计划在家乡设立培训中心，为有意出国工作的村民提供英语和基础电脑培训。