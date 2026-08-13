本地首个“无水成人加护病房”在加强感染防控的同时，也为医院节省水电。黄廷方综合医院去年移除44间加护病房的传统水龙头，改用酒精搓手液，这项节能做法让院方每年节省约190万公升用水，和1万7700千瓦时电力，并减少约7吨碳排放。

黄廷方综合医院与裕廊社区医院，星期四（8月13日）联合首办2026年可持续发展协作论坛，吸引来自医疗、物流、基础设施、能源、制药等跨领域300多名国内外代表，彼此分享实践经验，并探讨在气候行动和可持续转型方面的合作机会。

教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生在论坛开幕仪式致辞时说，不同节能项目的数据有所不同，但每1公升水、每1吨碳排放都很重要，“每一个小小的行动都重要，我们必须在这些方面尽可能节省”。

黄廷方综合医院与裕廊社区医院，隶属国立大学医学组织。论坛也展示两家医院及国大医学组织，在可持续发展方面的多项措施，包括无水成人加护病房（Waterless Adult Intensive Care Unit）、重新改造磁共振成像（MRI）设备、在加护病房及隔离病房采用智能隐私玻璃，以及在国大医学组织旗下设施，逐步更换节能LED灯具。

黄廷方综合医院在2025年，移除74间加护病房中44间病房的传统水龙头，日常手部卫生主要在床边使用含酒精搓手液，并在指定地点保留洗手设施，供有临床需要时使用。

除了无水加护病房，院方也在2024年完成MRI设备升级和重新利用计划。通过保留现有设备并加入人工智能图像重建技术，延长设备使用寿命及减少电子废物。升级每台MRI设备，相比全面更换可节省约290万元，扫描时间也可缩短30%至50%。

除了在日常医疗运作中落实节能省水措施，黄廷方综合医院和裕廊社区医院也在今年7月取得新加坡建设局的绿色建筑标志白金（超低能耗）认证，成为本地首个获这认证的综合医疗园区。医院的能源效率，较全国基准至少提高60%。

国大医学组织接下来计划，把绿色建筑标志认证工作扩展至国立大学医院和亚历山大医院。