邻国马来西亚柔佛警方近日最轰动国际的逮捕行动，不是抓了“跑路”的新加坡反对党人士林鼎，而是在森林城市端掉两个诈骗窝点。

柔佛警方在7月15日展开的一次行动中，突击搜查32处位于森林城市的单位，逮捕335人，包括309名中国人、19名印尼人、三名马国人及四名缅甸人。

值得划重点的是，森林城市过去因人烟稀少，得到“鬼城”这一不名誉的称号。原本号称可住上70万人的住宅项目，据估计可能只有数千人入住。

结果柔佛警方在森林城市打击诈骗活动，一抓便是数百人，似乎占了总居住人口不小的比例，隐然透露出一个信息：

“鬼城”迎来了“骗鬼”。

当年是人气项目 如今成避之不及“鬼城”

森林城市于2016年落成，当年主打临近新加坡及绿化环境等卖点，欲吸引中国及新加坡买家，但后续发展却让人大跌眼镜。

冠病疫情暴发后，中国经济不振，加上当地房市崩塌，北京收紧资本外流限制等因素，以中国买家为主要对象的森林城市销售陷入停滞。

但森林城市人烟罕至，许多单位空置的“优势”，却也变相获得诈骗团伙“青睐”。

据英国广播公司（BBC）报道，诈骗团伙在森林城市运作，住户们早已心照不宣。

说难听点，或许是韭菜被割怕了，好不容易迎来接盘侠，也甭管对方是黑是白，睁一只眼闭一只眼便是。

森林城市沦为诈骗集团窝点，更揭露现今诈骗团伙的运作模式，已不再局限于缅甸、柬埔寨等法外之地的大型封闭园区，也不再完全依赖对诈骗人员的圈禁与暴力胁迫。

诈骗团伙比较“传统”的运作模式，是在缅甸等治理失能的地区设立诈骗园区，以暴力手段圈禁诈骗人员。（法新社）

反之，诈骗行业有“专业化”及“白领化”趋势，许多人并非被虚假招募信息所骗，反而是在深知相关工作涉嫌违法的情况下，仍选择以诈骗为“职业”。

不少诈骗犯未必是人口贩运的受害者，他们明知故犯，为了赚钱发大财，甘心为虎作伥。

据BBC报道，专门调查加密货币犯罪的区块链情报公司TRM Labs分析师沃伊奇克（John Wojcik）指出，如今的诈骗团伙拥有专职的招募团队、资讯科技部门、洗钱专家，逐步走向成熟的专业化犯罪企业模式。同时，“职业骗子”也会发布非常详细的简历，列出诈骗经验来谋求诈骗岗位。

这也让诈骗团伙不一定得像过去那般，将人骗到封闭园区，以限制诈骗从业人员的自由。诈骗窝点可以藏入普通百姓家，尤其是像森林城市这类买气不佳的高档住宅。

以森林城市被扫荡的窝点为例，其中就包含27个公寓单位，以及五座洋房。

换句话说，新型诈骗团伙不怕旗下诈骗人员逃跑，还让他们吃好住好。没有棍棒伺候，没有刀枪胁迫，只有白花花的金钱诱惑。

森林城市“人气”低迷，因而有“鬼城”之称。（档案照片）

讽刺的是，马国政府此前为了重振森林城市买气，还为其披上“金融特区”外衣。这变相为诈骗团伙提供掩护，让他们得以混迹其中，实施非法勾当，并借助森林城市的“鬼城”特性，低调运作。

道高一尺魔高一丈，当诈骗窝点走入寻常百姓家，隐匿的行踪将加大执法机构打击非法活动的难度。

对于森林城市这类滞销的住宅项目，成为诈骗团伙的窝点或许能暂时缓解人气低落的窘态，但长期而言，难道不是在请鬼拿药单吗？