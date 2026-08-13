狮城大厦前约500米长乌节路段日后将改成步行街，不少开车人士担忧施工期间，繁忙时段交通或进一步堵塞，搭巴士通勤者则希望改道后能继续保留巴士专道。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（8月12日）在淡马锡店屋公布总统府公园和多美歌一带振兴工作的最新计划，当中就包括上述宣布。

受影响的路段同时也是由中央快速公路转入狮城大厦、麦唐纳大厦（MacDonald House）以及淡马锡店屋外的乌节路段，这个路段为单向多车道。

工程开始后，想要继续向勿拉士峇沙路方向行驶的车辆，将需要在抵达芙蓉路一带时，转至槟榔路一带。原本是单向的槟榔路日后也会改为双向车道。当局目前仍未定下具体的动工时间表。

《新明日报》记者星期三下午走访上述地段，发现在通勤高峰期交通十分繁忙，不少开车人士受访时都担心在施工期间，这一路段塞车情况会变严重。

开车人士刘国华（52岁，设计师）透露，办公点在附近，因此高峰期时都会堵个五分钟至10分钟。“有时，即使是绿灯也未必过得去，因为车辆都塞住了。”

德士司机陈先生（60岁）则告诉记者，一些游客喜欢从义安城叫车到滨海湾一带，这条路是必经之路。“原本10分钟的车程若遇上塞车，就容易拉长时间。以后如果施工，相信会更堵。”

吴泽盈（27岁，分析师）在多美歌一带的银行上班，每天从住家搭巴士上班需花30分钟。她说，目前有巴士专用道，即使是高峰期，巴士也不会在路段塞太久。“我希望即使改道到槟榔路，也应该保留巴士专道。”

住在东海岸的王女士（60岁，退休人士）几乎每个月都会到狮城大厦逛街，坐巴士直达商场仅需30分钟。

“不知道当局打算几时改道到槟榔路，若施工期间需要改搭地铁其实不是特别方便，因为我家离地铁站有一段距离，而且还需要换乘。巴士还是比较方便，巴士专道希望可获保留。”