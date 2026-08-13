男子与母亲等了一小时还找不到私召车送他们回家，一气之下将母亲推倒，踢她脸部，导致她嘴唇割伤、三颗牙松动，还对一辆载有婴儿的德士扔石头，被判坐牢19周。

被告是一名27岁的本地男子，被诊断患有多动症、自闭症、品行障碍（conduct disorder）及边缘智商等。他面对五项包括恶作剧、蓄意伤人、鲁莽行为危害他人生命安全等控状。

控方以其中三项提控，余项待法官下判时一并考虑在内。

受害者是被告的65岁母亲，她受到《妇女宪章》保护，媒体不得报道被告及其母亲的名字。

案情显示，被告的母亲在2017年11月6日向法庭取得个人保护令，禁止被告对她家暴。

今年5月17日傍晚5时30分，被告与母亲离开北岸广场（Northshore Plaza）后，花了一个小时还找不到私召车送他们回家。

被告为此情绪激动，在榜鹅大道和榜鹅17道交界处踢了一辆德士的车身。

恶行致母三颗牙松动

母亲训了被告一顿，被告不满，将母亲推倒在地。他随后走到榜鹅大道分界堤，往一辆路过的德士扔石头，导致德士车门和车把刮坏，蒙受776元损失。

德士车里当时载着一名女乘客和她的婴儿，司机将乘客送到目的地后回到事发现场，并向在场的警员投诉被告。

有一名路人上前给予被告母亲援助，岂料被告对路人大喊，要对方离开，还踢了母亲两脚。

被告母亲事后被送往盛港综合医院接受治疗，她左下唇有两公分割伤，上前排三颗牙松动。

完整报道，请翻阅2026年8月13日的《新明日报》。