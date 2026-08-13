住高档公寓的70岁英国籍退休伯受邀到邻居家聚餐看烟花，几杯黄汤下肚竟对女邻居搂颈捏臀，事后还发送骚扰短信，被逮捕后无人保释，星期三（8月12日）被判监禁三周及罚款1000元。

被告是一名70岁的英国籍退休男子，星期三承认两项侮辱女性尊严的控状，被判监禁三周及罚款1000元。受害者是被告的54岁女邻居，两人住在滨海湾一带的公寓。

为保护受害者，法官下令媒体不得报道任何可能泄露她身份的资料。

案情显示，去年6月21日傍晚6时许，受害者邀请一群亲友到家中聚餐并观赏烟花汇演，被告与妻子也是受邀宾客。

聚会持续至隔天凌晨，被告其间至少喝下三杯葡萄酒、一瓶啤酒和一杯Aperol利口酒并喝醉。

凌晨约2时，被告走向在客厅的受害者与她交谈，并用右手食指示意她靠近。受害者以为被告有话要说，于是向前靠近。

没想到，被告用右手搂住受害者的脖颈，将她拉向自己，同时用左手隔着她所穿的短裤捏她的左侧臀部，还对她说：“我喜欢你，我能拥有你吗？”

受害者受到惊吓后立即将被告推开，并告诉被告和他的妻子两人是时候离开了。夫妻俩随后离开受害者的家。

不过，被告回家后仍没有罢休，在凌晨2时53分至3时24分之间，继续通过WhatsApp向受害者发送多则信息，包括询问以后是否可以捏她的臀部。

受害者明确拒绝，并叫被告“去睡觉”。被告却回复称，希望她刚才说“可以”，还称她“很性感”。受害者于去年7月8日报警。

被告今年7月28日被警方逮捕，隔日被控上庭。他获准以1万元保释，但无人缴付保释金，因此一直被还押至今。