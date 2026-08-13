目前正值农历七月，是民间俗称“鬼门开”的时候，许多公众这时会供奉祭品和焚烧冥纸。国家环境局通过脸书发文，吁请公众祭拜时维持公共区域整洁，同时提醒遗留香烛和祭品可视为乱扔垃圾的行为。

星期四（8月13日）是农历七月初一，环境局于12日早上发布脸书贴文呼吁公众祭祀时应有公民意识。

例如祭拜者应在指定地点焚烧冥纸，勿在公共走廊、楼梯口或电梯大堂焚烧金银纸。祭祀结束后则应清理香烛祭品，切勿随意丢弃或抛撒纸钱。

环境局也提醒公众：“祭祀在于诚心而非金银纸的数量，适量焚烧，减少烟雾和灰烬。”

在“鬼月”焚烧祭品是本地的传统习俗之一，但一些祭拜行为不符合消防规范，也可能造成安全隐患。为此，环境局13日也在脸书转发新加坡民防部队与全国防火及紧急应变理事会针对农历七月祭祀活动，联合发出的消防安全提示。

贴文说，烧香、焚烧冥纸等的时候务必谨慎，勿将香烛放置在草地上；香炉及其他容器应放置在坚实的地面上，并与易燃物及住宅保持安全距离。祭拜者也应确保余烬已完全熄灭才离开祭祀地点。