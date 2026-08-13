一名男子涉嫌在一天内非礼一名12岁女童和自己的17岁继女。男子当天被捕，将被控上法庭。

警方星期四（8月13日）发文告说，在星期三（12日）接获两起独立报案，指两名女性受害者遭一名34岁男子非礼。

第一起案件发生在当天上午约8时55分。男子涉嫌主动提出送一名12岁女童上学，之后把她带到三巴旺弯（Sembawang Crescent）一带的楼梯间，并在那里非礼她。

约四小时后，在中午12时50分，男子又涉嫌在17岁继女位于义顺22街一带的住家内非礼她。

警察行动指挥中心、兀兰警署和东陵警署的警员迅速展开跟进调查，并调阅警方电眼画面，在接获报案的同一天确认男子的身份，并将他逮捕。

男子将于星期五（14日）被控两项非礼罪。针对12岁女童的案件，他将面对一项非礼14岁以下人士的控状。一旦罪成，可被判最长五年监禁、罚款、鞭刑，或三者任何组合的刑罚。

至于涉及17岁继女的案件，由于受害者与男子存在亲密关系，他将被控加重非礼罪。一旦罪成，可被判不少于两年、最长10年监禁，以及鞭刑。

警方强调，无论加害者与受害者之间是什么关系，警方都严正看待所有性犯罪。任何利用信任、熟悉关系或接触机会对受害者下手的人，都将依法受到严厉处罚。

警方也呼吁公众保持警惕，一旦目睹非礼事件，或得知有人遭非礼，应立即报警。