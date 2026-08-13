观看鬼魅题材动画短片、体验增强实境互动游戏，新加坡华族文化中心首度举办“庆赞中元”系列活动，让公众深入了解新加坡中元节的历史、习俗、传统与文化意义。

星期四（8月13日）步入农历七月，即日起至9月10日，公众可在华族文化中心使用手机等设备探索体验“嘿嘿！小鬼在哪里？”增强实境游戏，通过完成“缅怀先人”“共享宴席”“普渡盛典”等六个站点的游戏任务，了解中元节的习俗和文化内涵。

增强实境游戏“嘿嘿！小鬼在哪里？”，通过完成“缅怀先人”“共享宴席”“普渡盛典”等六个站点的游戏任务，让公众了解中元节的习俗和文化内涵。（梁麒麟摄）

负责研发这款游戏的HOL Experience公司总裁唐美慧受访时说，团队在设计这个互动游戏时，考虑到了不同年龄层用户的使用习惯和体验感，并且提供中英双语界面，希望访客在寓教于乐中，更加了解中元节这一传统节日。

她说：“每一个互动游戏后，都有一些小知识，我们希望公众不仅知道中元节的传统习俗，也能了解背后的价值观和文化意涵。”

“庆赞中元”活动的另一个亮点是动画短片《饿鬼宴席》开篇之作《蛋炒饭》的放映活动。短片由本地屡获殊荣的《沧海琴声》制作团队Robot Playground Media所推出，中心8月29日将举办四场放映会。

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导演韩蕴光说，《饿鬼宴席》系列动画以经典中餐为灵感，四集动画分别围绕蛋炒饭、火锅、汤圆和牛肉面展开，每集约20分钟。“蛋炒饭”是系列的首集，讲述了一段关于亲情、失去与超自然因果报应的鬼魅故事。

华语及方言歌唱节目《欢喜来唱歌》将于下星期三（19日）和星期四（20日）推出两场中元节特别节目，据了解，每场约800人的活动门票已全部售罄。

此外，中心也与电台LOVE 972合作，为《周公讲鬼》电台节目推出特别播客单元，介绍中元节的传统、信仰与习俗。

华族文化中心节目经理陈嘉洋受访时说，听到中元节很多人都会感到害怕，中心此前也曾推出一些中元节相关的小活动，但集合多种形式、面向各个年龄层推出这样的活动尚属首次，希望能让公众了解节日背后的文化和价值观，更好地传承文化传统。

中心总裁陈子宇说：“中心希望通过此活动持续推广本地华族节庆文化、展现歌台文化等丰富的本地习俗、提升公众对中元节传统与习俗的认识，同时提醒新加坡人珍视孝道、慈悲等普世价值观。”