北半球暑假一到，备受旅客喜爱的新加坡国立大学与南洋理工大学“校园游”在七八月份又再次成为非法商业活动的目标。

国际旅游体验预订平台GetYourGuide和社交媒体近日出现未经校方授权的国大与南大校园导览服务，有来自海外的商家打着“学生带路”的旗号，向游客收取数十新元至近百新元的费用。国大发布严正声明，强调从未与任何第三方机构合作，违规导览将被当场制止，甚至会被移交执法部门处理。

记者在GetYourGuide平台上检索发现，有商家上架了名为“National University of Singapore Walking Tour by Students”（国大学生带路步行游）和“Nanyang Technological University Walking Tour by Students”（南大学生带路步行游）的项目。

这些导览服务主打由“在校学生”带路，时长约两小时，宣称能带游客深入体验校园地标（如南大标志性建筑The Hive和Gaia等），甚至探访教学设施与科研中心。这些服务的收费并不便宜，国大导览项目打折后价格为每人84元，南大项目折后则为每人79元。

平台上的法律信息显示，上架这些项目的其中一家商家为在中国辽宁省注册的大连科技公司Dalian Leixiang Technology Co., Ltd.，这家公司在平台上的联系电话为中国国际区号。

根据新加坡旅游局的规定，未在新加坡注册的旅行社不可以在本地组织旅游活动。因此，《联合早报》已向旅游局发出询问，了解这些平台上所列出的大学游是否合规。

国大：未授权第三方 违规私自带团或移交执法部门

针对此类未经授权的商业化带团行为，国大本月1日通过官方微信公众号发布通知，明确指出校方未与任何第三方旅行社开展合作，亦未授权或认可任何第三方机构运营校园导览，校园内严禁一切未经授权的导览活动。

国大在通知中强调，从今年8月起，有意参观校园的访客必须通过官方校园导览网站提前预约，并仅能由校方授权的“新国大持证学生讲解员”（NUS Student Docents）或“新国大校园学生大使”（NUS Student Ambassadors）提供导览。

国大重申，校方将对违规私自带团讲解的人员采取处置措施，包括移交相关执法部门处理。未经授权的导览活动一旦发现将被当场制止，国大吁请游客切勿付费报名第三方平台的非授权服务，共同维护良好的校园环境。

近年来，新加坡两所大学因环境优美、学术声誉高，吸引了大量外国游客及研学团前往。然而，未经审批的商业导览团频繁涌入，不仅占用校内公共交通与食堂资源，也干扰了师生的正常学习与生活。

本地执牌导游杨阳受访时指出，今年暑假在两所大学出没的非官方学生导览讲解员比去年增加不少。根据她的观察，这些讲解员身上没有挂正规的新加坡导游牌照或由学校认证的学生讲解员牌照。不过，她一般上无法确认这些非官方讲解员来自哪些旅游平台或是以个人的身份带团。

杨阳在星期二（8月11日）带领一个亲子家庭团到南大The Hive参观时，就碰上一名没有佩戴牌照的男子，在不同旅客之间来回招揽生意，询问旅客是否需要讲解服务。

杨阳说：“我当时刚好走开，他向我的客人介绍自己可以带他们游校园和进行讲解。小红书上也有很多自称大学的学生说，自己可以带人游校园。”

当杨阳向这名男子询问时，男子出示学生证，表明自己是南大学生。她因此希望向人力部了解，持有学生证的学生是否能私自有偿带团。