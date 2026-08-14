吉门营房和金文泰斜阳大道马裕树林的住宅发展计划引发近一个月热议后，当局决定修改规划，在两处地段保留比原方案更多的绿地，可兴建的住宅数量也将相应减少。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期五（8月14日）在马裕树林外对媒体宣布这项消息。他说，具体多保留多少绿地仍在研究中，当局的目标是在未来一个月左右敲定方案。

建屋发展局7月10日公布斜阳大道和吉门营房的环境影响评估报告，以及吉门营房的文化遗产影响评估报告，并就发展构思展开为期四个星期的公众咨询。

两个发展计划在过去一个月引起社会广泛关注。公众除了向建屋局提交正式反馈，也发起网上请愿，并举办生物多样性记录、文化遗产导览和社区对话等活动。

多名议员也举行居民对话会了解民意，13名朝野议员本月4日在国会提出18道口头询问，关注替代地段、公众咨询、住屋需求，以及生态和文化遗产保护等课题。

正式咨询已于8月6日下午6时结束。当局至今尚未透露公开咨询最终共收到多少份反馈。建屋局早前答复《联合早报》询问时说，截至7月28日，斜阳大道项目收到2712份反馈，吉门营房项目有860份，合计3572份。

陈圣辉说，正式公众咨询虽已结束，当局仍继续听取关注这项课题的国人意见。

建屋局在正式咨询期限结束时也表明，会在敲定详细发展计划前，发布报告总结公众反馈和各政府机构的回应。

根据现有规划，吉门营房所保留的绿地，相当于当地现有绿地的约四成，包括大部分以原生树种为主的次生林、整条林间溪流，以及连接邻近公园和拉柏多自然保护区的生态通道。

马裕树林则保留约35％林地，包括以原生树种为主的次生林、天然淡水溪流及周围的滨水植生缓冲带，以及旧裕廊铁路，以维持生态连通性。

陈圣辉说，现有规划是在环境影响评估过程中，同自然团体协商后拟定，并已保留部分绿地和林地，但方案从未定案。

“根据目前收到的反馈，我们计划进一步调整方案。调整后，两处地段保留的绿地将比原定更多。具体增加多少仍须研究，但我们必须接受，这意味着两地可为国人兴建的住宅数量会减少。”

新加坡自然协会会长梁国平受访时说，协会的首选仍是完全保留马裕树林。不过，若发展无法避免，当局应进一步调整布局，把北部的淡水溪和南部的线形生态廊道连接起来，形成面积更大、较完整连续的森林。

他说：“保留下来的不应只是一条狭长的通道，或两块分开的林地，而应是面积够大、真正能作为野生动物栖息地的森林。”