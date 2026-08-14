一名41岁中国籍游客抵境仅一天后，就破门潜入新加坡酒店和豪宅，盗走总值超过10万5000元的珠宝首饰，被判坐牢44个月。

被告黄晓宗承认两项破门行窃罪，另一项则交由法官下判时一并考虑，于星期五（8月14日）被判监44个月。

案情显示，黄晓宗在2025年12月5日首次来新加坡，入住小印度一家酒店。他觉得新加坡“很好、很富有”，于是萌生专挑私人住宅区空置房子行窃，以快速敛财的念头。

12月6日，他在圣淘沙一带走动时，偶然发现嘉佩乐酒店（Capella Hotel）经营的一间私人套房。他见房内没开灯，以为里面没人，便强行拉开后方阳台的滑动门潜入，翻搜玻璃柜和衣橱，偷走一只香奈儿手表、五枚戒指和一条金项链，总值约5万8000元。事发时受害者不在新加坡，酒店客房部两天后才发现房内有脚印、家具被移动，展示柜已被清空。

黄晓宗行窃得逞后，隔天先上网查找目标，晚上7时至8时之间前往实龙岗。他看中一栋完全没有亮灯的住宅，翻过金属大门入内，搜刮卧室梳妆台，拿走总值4万7750元的物品，包括蒂芙尼结婚对戒、钻石钥匙吊坠、钻石耳环和多条金项链。屋主不久后回家发现梳妆台一片凌乱，立即报警。

离开该房子几分钟后，黄晓宗又企图翻越附近另一栋房子的大门入屋，但被屋内一名女佣撞见。他用华语嘀咕了几句，对方听不懂，他随即翻门逃离。

2025年12月8日晚上，警方追踪到他已转移至甘榜峇鲁路的酒店，将他逮捕，并起回他手中总值10万5750元的所有失窃珠宝。

主控官促请法官严惩被告，强调判刑必须发挥阻吓作用。控方强调，此案有跨国元素，指黄晓宗专程来新加坡对富人住宅下手，因此必须阻吓外国人把新加坡视为容易干案的目标。

跨国行窃不止一次 法官：须重惩以起全球阻吓作用

2026年4月，三名中国籍男子杨超、周启发和何焦被判处超过五年监禁。他们合谋专挑武吉知马一带偏僻的有地住宅，受社交媒体上炫耀新加坡财富的视频影响，携带螺丝刀和撬棍等工具来新勘察靠近树林的房屋。杨超和何娇各被判坐牢五年三个月，周启发被判监五年五个月。

2025年6月，另两名中国籍男子冯云龙和张永祥因闯入荷兰路和波那维斯达一带有地私宅行窃，各被判坐牢15个月。两人专挑晚上没亮灯的房子，一人把风，另一人从没上锁的楼上窗户入屋，偷走名表和现金。

2024年3月，中国籍男子魏清友因在抵新几天内连闯全岛多地排屋，被判坐牢两年。他带着断线钳和撬棍，专挑靠近后巷的房子下手，后来企图从樟宜机场离境时被警方拦截。

国家法院法官在类似案件中一再强调，新加坡良好的公共安全和人们对住家的安全感，不应被机会主义罪犯利用，并警告必须处以重刑，向全球发出明确的阻吓信号。