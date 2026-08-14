独立调查揭露新加坡律师公会内部缺失严重，律政部长兼内政部第二部长唐振辉指出，律师公会理事会应向会员披露足够信息，包括公开相关调查报告，好让会员作出知情判断。

律师公会内部调查风波源于2025年9月13日。律政部和人力部当时收到匿名电邮，对2022年至2025年间，公会内部若干人员的行为和做法提出指控，包括不当职场行为、治理和监督机制薄弱、申诉及举报处理程序存在缺陷，以及部分行政和财务内部管控不足等。

律政部随后将有关电邮转交律师公会理事会，由包括公会会员及非会员的审计委员会展开独立调查。调查报告今年6月提交理事会，当中涉及海外出差开支等问题。理事会于7月将报告副本递交律政部。

约180名律师星期四（8月13日）参加律师公会的闭门对话会，部分会员要求公会公开涉及职场行为失当及治理问题的完整内部调查报告，并表明若公会拒绝，将要求召开特别会员大会。

唐振辉星期五（14日）答复媒体询问时说，欢迎公会理事会与会员进行交流。审计委员会的报告提出多项问题，涉及职场文化，以及律师公会在2022年至2025年期间管理与运作不当。

他说：“公会必须严正对待这些问题，且彻底解决问题。因此，公会理事会与会员必须有坦诚且具建设性的交流，而要充分理解并考虑这些问题，就必须披露足够信息，尤其是向会员提供相关报告，报告可适当删节以保护受访者身份，以便让会员自行作出判断。”

唐振辉也指出，律师公会在新加坡法律体系中扮演重要角色，必须对会员和广大民众负责。报告提出的问题必须以透明的问责标准，妥善跟进并采取必要措施，以加强律师公会的治理与运作。这将有助于维持公众对律师公会的信心。

他说，律政部之前已在国会就事件做出回应，接下来将密切关注事态发展，期待理事会进一步说明，为报告所提出的问题采取什么措施。

唐振辉8月5日书面答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳的提问时说，根据律师公会的独立调查，公会存在领导、职场文化及治理方面的严重缺失。这些问题“不应出现在律师公会这样的机构”，并强调律师公会必须达到最高的治理和问责标准。