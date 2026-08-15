关于购买配套这件事，红蚂蚁有过两次不太好的经验。

一次是购买了连锁按摩院的配套。某次前去消费时，却赫然被告知按摩院即将易手，先前购买的配套，此后只能指定门店使用，而红蚂蚁经常光顾的刚好不在其列。

另一次是买了洗车配套。某天，总算把合共12次的洗车配额用完，柜台人员又施展话术，试图游说签购新配套。所幸当时红蚂蚁没有脑子一热就掏钱。没过几个月，便传出那家洗车行倒闭的消息。回想起当时柜台人员舌灿莲花、倾力推销的模样，实在庆幸自己逃过一劫。

红蚂蚁的遭遇，也是不少新加坡消费者的写照。

新加坡消费者协会星期五（8月14日）发布的数据就显示，消费者今年上半年在美容业损失的预付款多达190万元，是去年同期的近18倍。

这意味着，2026年前六个月，消费者购买的多达190万元配套，最终血本无归。

在同一段时期，“荣获”最多消费者投诉的行业同样是美容业。究其原因，购买配套的预付款损失是主要“战犯”。

这些配套之所以打水漂，大多是因为相关美容院及保健机构突然倒闭，导致消费者买了配套，却“无用武之地”。

上述几组数据显示，掏钱买配套无疑是本地市场中风险较高的消费行为。

就消费心理而言，部分商家的配套确实颇具吸引力。最普遍的卖点，不外乎购买配套后，换算下来，平均每次花费会比不签配套的单次消费来得划算。

这类配套常见于美容、理发、健身房，以及娱乐平台及外送平台的订阅服务。

若应用得宜，且过程中没有意料之外的事情发生，购买配套其实更符合经济效益。

看似划算实则暗藏风险 商家倒闭致血本无归

但不怕一万，就怕万一。将其他因素与可能风险纳入后，签购配套说不定是“省小钱花大钱”。

首先是商家倒闭的风险。这在美容业尤其严重。

本地近几个月有多家美容及保健机构突发倒闭，例如Royal Secrets Wellness在今年2月底倒闭，造成超过100万元的损失，其中一名消费者个人损失就高达5万元，令人咋舌。

更令人担忧的是，部分美容及保健机构经常传出以系统性的不公平手法，迫使消费者购买配套，包括将顾客困在诊疗室软磨硬泡。

一家美容与零售公司DNA Brands的员工，就曾被指以不公平的推销手法强硬诱使年长者动用公积金买配套，惊动新加坡竞争与消费者委员会介入调查，并为消费者争取到总额100万元的退款。

随着越来越多消费者在半推半就之下签购配套，一旦遇上商家倒闭，所引发的预付款损失规模也就越发庞大。

DNA Brands旗下几个品牌的员工，被指采用高压手段诱使消费者进行违背意愿的消费。（郑一鸣摄）

预支未来变数繁多 附带条件增加使用难度

其次，购买配套也是变相预支未来。假设一个人购买了健身房配套，却因忙碌或不够自律而不常使用，导致配套到期前无法用完剩余的课程或入场配额，当初投入的这笔金钱，就白白浪费了。

更有甚者，部分商家会为配套的使用设下各种条件限制，例如不能用在某些服务，或在特定日子，如周末或假日无法使用等等。这也进一步增加了消费者用完配套的难度。

此外，另一种风险则是商家无法保持原有的服务品质，但由于钱已经砸下去了，即使货不对办，消费者也只能哑巴吃黄连，硬着头皮把配套中剩余的配额用完。

由于预付款损失问题持续恶化，消协近年来持续呼吁消费者应尽可能避免一次性支付大笔预付款购买配套。

如果几经考量后依然决定购买，也应尝试与业者沟通，以渐进付款取代全额预付，即先支付部分购买配套的金额，并随着时间推进或根据配额使用情况，再陆续支付余款。

此外，选择有消协保证标志（CaseTrust）认证的商家，也能进一步降低损失预付款的风险。获得CaseTrust认证的美容、保健等业者必须购买保险，保障顾客的预付款。这意味着，即使业者有个“三长两短”，也不必担心买配套的钱付诸流水。

总而言之，在无法确认自身权益及付出的金钱获得充分的保障下，掏大钱买配套，在现今消费市场中，未必是精明的消费。购买这类配套时，留点“便宜没好货”，以及帮商家“做最坏打算”的心眼，并非坏事。