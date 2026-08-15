牛车水今年将不设中秋灯饰，而是通过社区活动欢庆，受访公众难掩失望，认为没了灯饰等于少了气氛相当可惜，希望接下来的社区庆祝活动能弥补。

每年中秋节，牛车水的余东旋街和新桥路都会被各种中秋灯饰点缀，包括嫦娥、玉兔等，为该区带来浓厚的节庆氛围，且吸引不少公众前去打卡拍照。

不过，今年牛车水节庆筹委会不再为两条主街道张挂灯饰，而是改在个别地点张挂灯笼和举办社区活动。

根据牛车水节庆筹委会星期五（8月14日）发出的文告，今年中秋节的亮点活动为“点亮灯笼，分享祝福”。活动将邀请居民在灯笼上亲手写下祝福，张挂在牛车水广场和班达街。

针对这项调整，牛车水节庆筹委会主席白清富解释，牛车水中秋节庆祝活动24年前开始时，极少有其他类似的庆祝活动。随着时间推移，滨海湾花园和裕廊湖花园等主要景点经常可以看到这类大规模的装饰和庆祝活动。

筹委会认为，是时候做出改变，将重点转向牛车水社区。

他补充，牛车水街头的农历新年装饰活动将保留。

《新明日报》记者星期六（15日）早上走访牛车水，了解一些民众的看法。常到牛车水观赏中秋灯饰的林慧玲（45岁，行政人员）受访时直言失望。她说，过去每年都会带孩子到牛车水拍照，尤其孩子小时候，看到巨型嫦娥和玉兔灯饰总是兴奋不已。

“那已经成为我们家的一种仪式感。今年突然没了，感觉像少了庆佳节的灵魂。尽管如此，希望社区活动能办得热闹些，否则真的会冷清不少。”

杨桂芝（70多岁，退休人士）说，每年佳节都会格外留意牛车水的灯饰，拍照给其他朋友看，今年没有感觉有些许可惜。她不确定社区活动是否足够吸引人，届时再看效果如何。

附近居民：应回归人与人连结

不过，也有公众持不同看法。住在附近的吴先生（68岁）认为，中秋节不应只停留在“打卡”层面，而应回归人与人的连结。“牛车水这次让居民亲手写灯笼、挂祝福，我觉得更有意思。”

完整报道，请翻阅2026年8月15日的《新明日报》。