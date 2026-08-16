新加坡理工学院材料系会议室的桌子上，躺着七八个玻璃罐，里头装着不同颜色的颗粒，大的如葡萄，小的像绿豆。

这些可不是吃的，而是刚刚出炉的建材雏形。特别的是，它们是用废旧太阳能板制成的，而且有望缓解本地对进口建筑原材料的依赖。

坐在一起的是理工学院的多名材料系研究人员，还有电子垃圾回收家族企业Redux的谢粮全和谢粮有兄弟俩。过去一年多来，这两组人携手回收并利用废旧太阳能板，由企业负责废料的收集和处理，学校负责将处理后的碎粒加工成建筑材料。

去年11月，Redux同合作伙伴一道，在大士打造出本地首个废旧太阳能板一条龙综合处理设施，可自动除去废旧太阳能板的铝框，再将玻璃面板碾成碎屑和含硅、银等金属的碎粒。

Redux将碎粒送到新加坡理工学院先进材料技术中心，探索进一步回收利用的途径；后者最终研发出六道工序，辅以添加剂，制成了直径从3毫米至18毫米的多款建材颗粒样品。

新加坡理工学院先进材料技术中心研究人员，向《联合早报》展示利用废旧太阳能板研制成的不同款建材颗粒。（陈斌勤摄）

新加坡理工学院先进材料技术中心高级经理李晓冬博士解释说，较大颗粒内为多孔结构，具有隔热和吸音特性，也有利于降低运输成本，适合用来建造非承重外内墙；较小的颗粒可用于无缝石膏涂层。

掺杂了较多金属等杂质的颗粒因密度大，呈现深色；主要含玻璃碎屑的颗粒密度较小，颜色较淡。两者也可用于制造不同用途的建筑材料。

据李晓冬介绍，这些建材颗粒已通过浸出试验（leaching tests），确保在使用过程中不会释放含毒元素或重金属到环境里。研究团队计划在接下来大约一年内，实现建材批量生产，同时寻找合作方落实采用。目前估计，每100公斤太阳能废料可制成大约六七十公斤的建材颗粒。

Redux董事经理谢粮全说，大小不一的建材颗粒就有如不同款式的手机壳，各有千秋。“厚一点的手机壳外观显得大一点，但比较结实，摔了不容易坏；薄一点的，尽管没那么牢固，但外形更美观。”

他说，Redux过去半年多来，已经回收超过100公吨的太阳能板，估计未来两三年会大幅增加。

国家环境局曾在答复询问时说，太阳能板的使用寿命一般是25年。本地大部分太阳能板在过去10年到15年安装，因此至今报废数量还不多，但正在逐渐增加。

南洋理工大学—法国原子能与替代能源委员会（CEA）循环经济研究中心联合主任斯里尼瓦桑（Madhavi Srinivasan）教授受访时说，太阳能板中价值较高的关键材料，例如高纯度硅和贵金属，应尽量获得升级再造，重新回到太阳能和电子产品供应链中。至于价值较低的玻璃和聚合物部分，可作为建筑用途，譬如用作混凝土配方中的骨料替代品、沥青铺路材料或建筑隔热材料等。

这个中心由南大与CEA于2018年共同设立。斯里尼瓦桑说，新加坡对建筑骨料的需求一直很高。若能将太阳能板回收并经处理的副产品用作次级建材，可带来双重效益，既有助减少新加坡对进口沙和骨料的依赖，又可避免大量太阳能板变成垃圾，送往趋向饱和的实马高岛垃圾埋置场。

实际应用前 须严格评估回收材料是否影响建材

不过她提醒，在实际应用前，必须严格评估这些回收材料是否会影响建材的长期结构完整性和质量。相关机构也应进行全面的使用寿命周期评估和多次浸出测试，以确保其中的微量杂质不会随着时间推移渗入新加坡的热带环境中。

贸工部和新加坡建设局在受询时，都对循环利用废旧太阳能板表示欢迎，因为这可减少送往垃圾埋置场的废弃物。

建设局发言人说，建设局支持在合适条件下，用安全的方式将包括废旧太阳能板在内的回收材料，作为建材重新利用。目前，新加坡99%的建筑与拆除废料都已回收再利用。尽管在本地建材的整体需求中，循环利用太阳能板的占比有限，但这样的努力有助于推动资源循环利用，对于大部分建材依赖进口的新加坡来说尤其重要。