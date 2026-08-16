早人物：南大科学家佐藤裕崇——他帮蟑螂背上晶片 只为废墟一线生机
连接现实与科幻的，往往是极少数敢于打破常规的狂想者。南洋理工大学机械与航空航天工程学院的佐藤裕崇教授，就是其中一人。他数十年来在研究的“半机械昆虫”，正在把曾经只出现在科幻小说里的情节，一步步变为震撼人心且能救人于危难的现实科技。
由于对科研怀有近乎执念的热情，佐藤裕崇打心底里觉得工作就是自己最大的爱好。每当钻进实验室或者埋头写研究报告时，时间对他而言就失去意义。 （周国威摄）
采访佐藤裕崇（（Hirotaka Sato）教授的那个上午，我们走进他在南洋理工大学的实验室。一排排透明盒子内，爬满体型巨大的马达加斯加蟑螂。
这是一种没有翅膀的昆虫。正是凭借着庞大的躯体与充沛的体力，它们才能扛得起装着微型晶片、无线电通讯模块、红外线传感器以及微型锂电池的“科研小背包”，深入暗无天日的废墟缝隙中执行搜救任务。那天，实验室里坐满远道而来的日本中学生，每一个人脸上写满好奇与兴奋，屏息凝神地听着研究助理的讲解。
当身旁的人都在赞叹这种将科幻小说写进现实的惊人创造力时，佐藤略显腼腆的脸上，却只有对科研近乎纯粹的执着与专注，对其余的名利喧嚣似乎并不在意。