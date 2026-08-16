采访佐藤裕崇（（Hirotaka Sato）教授的那个上午，我们走进他在南洋理工大学的实验室。一排排透明盒子内，爬满体型巨大的马达加斯加蟑螂。

这是一种没有翅膀的昆虫。正是凭借着庞大的躯体与充沛的体力，它们才能扛得起装着微型晶片、无线电通讯模块、红外线传感器以及微型锂电池的“科研小背包”，深入暗无天日的废墟缝隙中执行搜救任务。那天，实验室里坐满远道而来的日本中学生，每一个人脸上写满好奇与兴奋，屏息凝神地听着研究助理的讲解。

当身旁的人都在赞叹这种将科幻小说写进现实的惊人创造力时，佐藤略显腼腆的脸上，却只有对科研近乎纯粹的执着与专注，对其余的名利喧嚣似乎并不在意。