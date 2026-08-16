越来越多乘客选择从所在地直接召车前往马来西亚柔佛新山，跨境德士载客点万山街德士站的客流因此受到影响，周末早上出现“车比人多”的情况。有司机反映，须等上数小时才能发车。

新马两国跨境德士计划自今年5月4日起，落实系列改善措施，包括扩大上下车地点、调整车资和增加德士配额。《联合早报》记者星期六（8月15日）早上到主要载客点万山街德士站，了解新措施落实逾三个月后的最新情况。

据观察，现场至少有15辆新马两国的德士排队等候载客，而乘客则是以年长、携带行李的散客为主。

目前，从万山街德士站前往新山拉庆中央车站，或35公里以内下车的行程，四人座德士收费80元。乘客可选择付80元包车，马上启程前往目的地，或等候凑足四人，以一人20元的价格拼车，到拉庆车站下车。

乘客少 拼车或等上半小时

由于乘客少，想要拼车者可能要等上半小时，才能凑足人数出发。56岁的家庭主妇哈雅蒂星期六等了超过20分钟后，决定与另外两名散客，以每人27元的价格，前往拉庆车站。

独自出行的周姓退休人士（72岁），要到新山探望女儿。不常用跨境德士服务的他，不晓得车资已从60元涨至80元，但表示能理解收费调整。

数名司机向记者反映，虽然车资调高，但乘客如今有更便利的选项，可通过德士公司热线或Grab应用叫车。到万山街德士站的乘客因此不多，司机有时候要等上数小时才能发车。

数名跨境德士司机向记者反映，虽然车资调高，但乘客如今有更便利选项，可通过德士公司热线或Grab应用叫车，因此到万山街德士站去的乘客不多，司机有时候要等上数小时才能发车。（林明顺摄）

本地德士司机阿都阿兹（Abdul Aziz，65岁）往返新马载客15年，他指跨境司机面对三个难题，即万山街德士站车多人少、霸王车抢客和长堤塞车。

几乎所有受访司机都希望陆路交通管理局继续加强取缔霸王车，让乘客转用合法跨境德士服务。

自2025年7月以来，陆交局已检查超过5000辆车，并扣押其中233辆涉嫌提供霸王车服务的车辆。

尽管当局持续展开执法行动，但跨境载客服务仍供不应求，令一些马国霸王车业者选择铤而走险。两名不愿具名的业者透露，目前从新加坡前往新山的车费，介于80元至150元，视车款和上下车地点而定。

公众若发现可疑的非法载客活动，可通过陆交局网页举报。