狮城男称在台中遭人用灭火器袭击，过后相互提告伤害。这名狮城男子已在台湾委任律师，目前已返回新加坡。

《新明日报》之前报道，这名狮城男子黄先生（35岁）称，他与太太到台中旅游，众人去一家KTV唱歌喝酒，岂料搭电梯离开时，他遭人从后方推挤叫嚣，甚至被人用灭火器袭击。

这起事件发生在上星期六（8月8日）凌晨约4时许，地点在台中市丰原区向阳路的“超級巨星自助KTV”。

黄先生在接受《新明日报》访问时透露，事发后他前往医院验伤及接受治疗，随后被带往警局和地检署接受调查。最终在台湾家属担保并缴交2万新台币（约800新元）保释金后获释，并已于星期四（13日）飞回新加坡。

他说，太太是台湾人，此次旅行是到台湾探亲，事发当晚和太太的堂姐、堂弟及朋友去唱K，因为是难得的机会，才会唱到凌晨时分，没料到会遭遇此事。

他描述，在获释前，他与两名涉袭击者轮流接受检警盘问。由于他拒绝庭外和解，对方也对他提出控告，最终三人均被指示交纳保释金后方可离开。

称在台聘律师处理

黄先生补充说，他在回国前已在当地聘请律师全权处理后续诉讼。

他强调，自己绝不考虑庭外和解，希望能交由法律公正裁决。“当时现场非常混乱，我相信自己当时只是为了挣脱对方，出于本能反应将他们推开，绝没有还手打人。”