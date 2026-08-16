农历七月中元节，有公众摆供桌祭祀，岂料竟“对着”议员祝贺61周年国庆的看板拜拜，公众大呼“离谱”。

这起事件发生在星期六（8月15日）下午2时左右，地点是牛车水佛牙寺前。

有公众在脸书发布几张图片，画面显示有一群公众在供桌前祭祀，但背景是一个庆贺国庆日的看板，上面印有惹兰勿刹集选区四名议员罗守恩、潘丽萍、杨莉明和文礼佳博士的肖像照片。

供桌上摆着香炉、冥纸、水果、烧猪等祭品，甚至还有公众下跪祭祀。

不少网民纷纷留言，指这一幕十分离谱，供桌摆在不妥当的地方，更何况对着的是议员肖像的看板。

附近咖啡店的经理赵女士（75岁）受访时透露，祭祀活动相信是由附近熟客举办，与咖啡店无关，一般是附近居民或员工前来祭拜。

“当下没人想到有什么不妥，只是觉得就是在一个空地办，后来有人放上网，这样看到照片才觉得确实不好。”

赵女士也说，她不清楚对方是否有申请准证，但市镇会已联系上咖啡店。“我会尝试寻找顾客，让他与市镇会对接处理。”

附近居民杨先生（68岁）也说，星期六下午5时左右经过时，看到大阵仗的祭拜活动，当时并未特别关注，如今看到照片后，才直呼“不吉利”。

另一名居民谢女士（73岁）则说，公众可能也没想到供桌刚好对着议员肖像，相信只是无心之过。

完整报道，请翻阅2026年8月16日的《新明日报》。