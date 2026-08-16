女顾客称排队取餐时不慎挡路遭老板娘呵斥，友人打抱不平后，老板竟当场取消订单。摊主说，女顾客先口出恶语，为护妻才拒做生意。

这起事件发生于本月2日，地点在宏茂桥10道第421座咖啡店内的“谭氏港式烧腊”。

女顾客郑秀娟（65岁）受访时指出，8月2日当天下午5时她与十多名友人一同到上述地点，准备去吃北京烤鸭晚餐，并为其中一友人庆祝生日。

她申诉，六天前她已致电预订，当时老板娘的语气已经有点不友善，称可以下订单但不能保证有座位。

当天他们到场后，就付款并排队准备取餐，当时一名咖啡店员工正在拖地，于是她就挪动位子，无意间挡住摊位出口。“那时员工已经拖完地，但我没有注意到，当老板娘要出来时，就大喊‘让开’，我的一名朋友见状感不忿，就说他想取消女儿生日在这里的订餐，没想老板娘说‘取消就取消！’”

当他们以为事情告一段落，并坐回去座位候餐，其间他们叫了别的食物，于是就过去询问老板是否可以先送上白饭，老板突然称由于他们和他妻子吵架，因此决定不要做他们的生意。

从郑秀娟所提供的收据，显示他们订购的包括两只北京烤鸭、一只黑松露烧鸭、叉烧及白饭。

记者日前走访时，“谭氏港式烧腊”老板谭耀恒（38岁）指出，这群顾客来付款时，他妻子询问对方是否有订烧鸭，并询问她们坐在哪里时，“她们说：‘你没看到那边两桌，你眼睛瞎啊？’，结果导致气氛变僵”。

他指后来对方等候取餐时，妻子因为要推北京烤鸭出去，但其中一人挡道，妻子就叫她让开，然后他们开始大呼小叫，妻子委屈落泪。“我看到这种情况，自然是要维护妻子，而且就算当时我继续做她们的生意，他们真的可以吃得开心吗？”

他证实当时有将款项退回给对方，他们过后仍然留下并选择光顾其他摊位。对于老板的说法，郑秀娟否认曾说过“你眼瞎了”之类的话，也称并没看到老板娘哭泣。

顾客指老板娘再发无礼信息才曝光

女顾客称原打算息事宁人，指老板娘在退回订金时再发无礼信息，才决定曝光此事。

郑秀娟说，当下她其实也没有生气，只是觉得很无奈，由于有十多个人，很难再找地方，于是就选择留下来，光顾其他摊位。

“但当晚他们退还我之前支付的定金后，还在截图下面留言‘TAKE BACK YOUR DEPOSIT’，让我感到被侮辱。”

她说，对方可以选择说已经退款，但无需用这种语气来通知她，其他友人见到这信息后也很生气。

她指事发时，就有一名目睹整个过程的老人告诉他们，她曾在那里也遭无理对待，发誓从此不再光顾这个摊位。“当时庆生心情被彻底破坏，难道只要食物好吃，就能这么对待客人吗？”

完整报道，请翻阅2026年8月16日的《新明日报》。