中秋节期间街道亮灯，是牛车水延续了20多年的传统。但今年中秋，牛车水却不亮灯，让不少商家的心情也“亮不起来”。受访商家担心佳节生意不佳，也有人认为，这会影响旅游经济。

牛车水节庆筹委会主席白清富，星期天（8月16日）告诉《联合早报》记者，今年中秋节，牛车水不在余东旋街和新桥路布置中秋灯饰，也不会举办中秋市集，取而代之的是在牛车水广场和班达街举办“点亮灯笼，分享祝福”活动，邀请居民在灯笼上亲手写下祝福，并张挂展示。

今年中秋节，牛车水余东旋街和新桥路将不再有街头灯饰，取而代之的是“点亮灯笼，分享祝福”社区活动，图为即将张挂在牛车水广场和班达街的灯饰效果图。（牛车水—金声基层组织提供）

牛车水节庆筹委会主席白清富说，未来的中秋节庆祝活动都会遵循贴近居民的宗旨，推出更多互动和鼓励参与的活动。图为即将张挂在牛车水广场和班达街的灯饰效果图。（牛车水—金声基层组织提供）

白清富说，未来的中秋节庆祝活动都会遵循贴近居民的宗旨，推出更多互动和鼓励参与的活动，但牛车水街头的农历新年装饰活动将保留。

他也解释，取消牛车水街头中秋灯饰，不是为了回应公众此前发出过的批评。“过去几年，公众对中秋灯饰的评价整体正面。牛车水的中秋灯饰已有24年的历史，其间，筹委会积极听取社会意见，不论是肯定意见还是批评，并不断改进。”

被问到这项决定对牛车水商家的影响，他说：“我们的重点是让节庆活动更贴近居民，并进一步增强社区凝聚力。牛车水仍然是庆中秋的重要聚点。除了牛车水广场和班达街灯笼展示，牛车水大厦也会举行传统猜灯谜活动。”

不过，不少牛车水商家认为，中秋灯饰对吸引人气有积极作用。

饮茶酒楼行政主厨罗俊义每年都期待中秋灯饰亮起，今年的决定让他有一点失落。“餐馆的生意也一定会受影响。”

他忆述，每年亮灯仪式那天，都会有很多公众到牛车水走走看看、吃吃东西，餐馆也就热闹了起来。“很多人走累了、肚子饿了，就会想到我们这个老字号，会上来吃东西聊天聚餐。今年恐怕会少了很多这样的顾客。”

不过，他仍期望今年中秋的新做法取得成效。

Rise Bakehouse Heritage餐馆创办人王木川说，中秋节期间牛车水一带的人流通常会增加，尤其是在晚上和周末。许多家庭、游客和访客会到这里，感受节庆气氛，观赏灯饰以及参与传统庆祝活动，餐馆的生意也会比平日更好。

“如果这一带缺少中秋节庆活动和灯饰，会对牛车水商家的生意造成一定影响，尤其是在工作日晚上。”

他说，中秋节是除了农历新年外为数不多的重要传统节庆之一，有助于吸引本地居民和游客，增添这一带的活力。不过，他也明白做生意不能单靠外部活动。

“我们仍然保持乐观，也会继续努力吸引顾客光顾。”

相比商家，不少公众的失望情绪更明显。40岁的银行雇员李艳说，她并不是每年中秋节都会到牛车水看灯。“但中秋节牛车水不亮灯，让我感到有点奇怪。”

洪雅珠（60岁，保洁经理）说，她几乎每年都和亲朋好友到牛车水去。“没有中秋灯饰，就少了节日气氛。”

梁凤玲（60岁，退休人士）相信，取消中秋灯饰会影响旅游经济，减少游客人数；此举本身也可能传达经济不景气的信号，让人怀疑“这是找不到赞助商的缘故”。