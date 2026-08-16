印度尼西亚接连发生强烈地震，黄循财总理致函印度尼西亚总统普拉博沃，对灾情表达深切慰问。

印尼东部弗洛雷斯岛附近海域星期六（8月15日）清晨发生7.7级强震，造成至少47人死亡。北苏门答腊省则在约12小时后，于星期六傍晚发生6.4级地震，目前未有伤亡或损毁报告。

黄总理星期天（16日）在脸书发文，对地震带来的人命伤亡与破坏表示悲痛。他已致函普拉博沃，向遇难者家属致以深切哀悼，并慰问所有受灾民众。

他说：“在这艰难时刻，我们的心与印尼人民同在，也与不懈展开救援行动的有关当局和前线人员同在。”

弗洛雷斯岛是印尼东努沙登加拉省主要岛屿，也是热门旅游目的地。

这起地震是当地时隔30多年再次出现的7级以上强震。当地1992年曾发生7级以上地震并引发海啸，造成超过2000人死亡或失踪。

截至星期六晚上，地震已造成47人死亡、50人受伤，约2000人逃离家园。印尼当局监测到至少52次余震，震级介于3.6级至6.2级。受地震影响，飞往东努沙登加拉省的多趟境内航班被取消。

印尼政府已向灾区运送五万份、总重275公吨的救援物资。

北苏门答腊地震则未有伤亡与损毁报告。据《星洲日报》报道，地震发生后，马来西亚半岛西海岸一带也有震感，槟城多名居民感受到建筑物摇晃。