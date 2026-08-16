丹麦科技大学理事会主席、前欧盟委员会执行副主席韦斯塔格星期一（8月17日）起访问新加坡，了解我国在数码转型、人工智能、经济竞争力，以及可持续发展等领域的政策与做法。

外交部星期天（16日）发文告说，韦斯塔格（Margrethe Vestager）将以李光耀交流研究计划（Lee Kuan Yew Exchange Fellowship）学者身份访新至星期六（22日）。她是第85名到访我国的李光耀交流研究计划学者，也是首名来自丹麦的学者。

在参与交流计划期间，韦斯塔格将会见尚达曼总统、外交部长维文医生、主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕、数码发展及新闻部长杨莉明，以及候任人力部兼贸工部政务部长符策翔。李光耀交流研究计划主席李子扬也将为韦斯塔格设欢迎晚宴。

与政府及业界交流 了解我国数码与AI政策

韦斯塔格曾任欧盟委员会执行副主席，负责“适应数码时代的欧洲”（A Europe Fit for the Digital Age）相关工作。

外交部说，韦斯塔格访新期间也将与政府机构、业界人士及合作伙伴交流，并参观新加坡多个地点，进一步了解我国在数码转型、人工智能、经济竞争力、可持续发展及社会契约等方面的政策重点。参访行程也将涵盖研究与创新、数码产业发展、金融服务、投资推广、住屋及公用设施等领域。

李光耀交流研究计划成立于1991年，邀请杰出人士访问新加坡。学者须具备卓越表现或展现非凡潜能，并为所属国家的发展，以及加强与我国的双边关系作出贡献。