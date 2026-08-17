还有不到两个月，本年度的世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛将开跑，主办方将于8月至9月期间在三个邻里直播海外的F1大奖赛，把赛事气氛带入社区。

配合10月9日至11日于滨海湾举行的新加坡F1大奖赛，主办方新加坡赛车有限公司（Singapore GP）星期一（8月17日）发文告宣布，启动第五届“#RevUpSG”观赛活动系列。

首站将于8月22日和23日在勿洛市镇广场举行，现场直播F1荷兰大奖赛，包括新加坡F1大奖赛前的倒数第二场冲刺赛。勿洛市镇广场也会在8月23日限量售卖1000张社区优惠价新加坡F1门票，仅供新加坡公民与永久居民购买。每人每个组别最多只能购买两张门票。

大巴窑建屋局中心则会在9月12日和13日，直播F1西班牙大奖赛。最后一站则于9月25日和26日在海军部村庄举行，直播F1阿塞拜疆大奖赛。

除了观看直播，小朋友也可以在活动现场体验担任儿童解说员，并有机会赢取包括F1展览门票及乐高套装在内的奖品。

车迷们还可以给最喜欢的F1车手写下一张明信片，有机会在比赛期间将明信片送达车手手中。