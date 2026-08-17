公众摆供桌祭祀，竟“对着”议员肖像的看板拜拜，做法引起热议。对此，议员罗守恩受访时指出，他不会感觉被冒犯，只是一笑置之。

《新明日报》星期天（8月16日）报道，牛车水佛牙寺附近，印有惹兰勿刹集选区四名议员照片的庆贺国庆日的看板前有一张摆满供品的供桌，甚至还有公众下跪祭祀，感觉就像对着议员“拜拜”。照片上网后引发热议，不少公众都觉得不吉利。

惹兰勿刹集选区议员罗守恩受访时对此事一笑置之。他透露，当天一早便陆续接获不少公众发信息告知此事，看了照片后并未多想，反倒觉得有趣并认为大家应以正确的心态看待，不必把事情看得太严重。

“我们有一个群组，其他议员也知晓此事，大家只是顺带提起，并没有特别放在心上。我们更关注其他事情。谢谢关心我们的公众，我们更关心的是如何照顾好居民。”

他说，相信摆放供桌并非有意冒犯，主要是空间有限，据知有许多人在同一区域进行不同活动，所以他不认为有关做法是不尊重。

他也提醒居民，农历七月期间应互相体谅，切记邻居未必有相同的习俗和做法，同时保持环境干净整洁、注意火患隐忧，做个体谅他人的好邻居。

也是中区市长的惹兰勿刹集选区议员潘丽萍也对本地媒体坦言，她相信摆放供桌者没有任何恶意。她说，主办者无法使用原本惯用的祭拜地点，才改在其他地点祭拜。

至于供桌恰好摆在四名议员看板前，她透露，议员们完全没有把这件事放在心上。“事实上，我们大家看到之后都笑了。我还开玩笑说，可以把供品收下来捐给慈善机构。”