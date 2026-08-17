曾在台湾庙会见义勇为，与友人制伏持刀男，旅居台湾的新加坡籍创作型歌手黎震豪返新，首登本地歌台献唱，吸引众多粉丝捧场。

平时主要从事音乐创作和庙宇演唱的黎震豪（43岁），昨晚首度登上本地歌台，一连献唱《浪子回头》、《海阔天空》和《爱你一万年》三首歌曲。他全情投入演出，将现场气氛炒热，观众也报以热烈掌声，不少人更送上红包支持。

当唱《爱你一万年》时，数位阿嫂被歌声打动，纷纷用双手比出爱心，向台上卖力演唱的黎震豪“示爱”。

针对首次亮相本地歌台，黎震豪告诉《新明日报》记者，观众十分热情，也很愿意和他互动，是一个很棒的体验。

“其实首次登台，心情还是紧张，毕竟不知道观众会不会喜欢我这种类型，有点摇滚以及现代感的歌手。第一次唱歌台，还请教了志伟（丽星娱乐制作执行总监）如何选曲。”

他也提到，本地歌台与台湾歌台的演出形式有明显不同，台湾歌手演出时，还会走下台与观众近距离互动，台上还会加入DJ、舞者及辣妹等表演元素，形式多元。

《新明日报》曾报道，黎震豪今年4月在台湾台中参加庙宇活动时，发现一名戴面具、穿黑衣的可疑男子，对方持刀靠近舞台，他担心对方威胁到现场民众，就与友人合力制伏将男子。

完整报道，请翻阅2026年 8月 17日的《新明日报》。