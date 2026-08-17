新加坡河一带的夜间场所振兴措施试行一年，当局批准37项新夜间场所用途申请，以及92项延长售酒时间申请。政府认为试点结果令人鼓舞，决定从星期二（8月18日）起正式推行三项措施，允许业者申请开设新夜间场所和延长售酒时间，并恢复沙球劳路封路安排。

贸工部、国家发展部和内政部星期一（17日）发联合文告说，这些申请是在去年8月至今年6月间获批。37项新夜间场所用途申请都位于驳船码头历史区；92项延长售酒时间申请则涵盖驳船码头、沙球劳路上段（Upper Circular Road）和克拉码头。

在利益相关者加强保安巡逻的配合下，这些地区在试行期间的治安保持稳定。当局也收到各方正面回应和反馈，因此决定正式推行有关措施。

政府去年8月18日展开为期一年的试点计划，为新加坡河一带的夜间场所注入活力。三项措施包括允许业者提交新夜间场所用途申请、申请延长售酒时间，以及恢复沙球劳路的封路安排。

业者可申请在驳船码头滨水一带、沙球劳路、罗弄直落和广东街开设新的酒吧、酒廊和夜总会。获准的用途申请可取得最长三年的临时准证。

在这些地段的合格业者，也可申请在星期四和星期五把售卖酒精饮料的时间延长一小时，至隔天凌晨4时。试点推出前，这两个晚上的售酒时间最迟为隔天凌晨3时。

沙球劳路也恢复在星期五和星期六傍晚，以及公共假日前夕封路。这项无车区计划最早在2013年推出，旨在活化公共空间并提升地区活力。

当局从2009年底起，为应对公共滋扰和治安问题，在驳船码头和沙球劳路上段限制为新的酒吧、酒廊和夜总会发出规划许可，并缩短售酒时间。

当局指出，这些地区的治安近年来保持稳定。政府随后在2025年决定试行放宽这些限制，为企业提供更多发展机会，并提升新加坡河一带的活力。

正式推行有关措施后，业者可继续提出用途更改和延长售酒时间等申请。当局也会继续同当地利益相关者合作，在提升夜间场所活力的同时，加强保安措施，并妥善管理夜间场所和公共空间，确保治安和公众安全。