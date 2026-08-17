一名已婚男子借自己TikTok网红的身份，接近一对从小被生父抛弃的小兄弟；他表面上扮演男童父亲和宗教导师的角色，实际上是恋童癖患者，趁与对方独处时候数次性侵犯两名受害人，包括在回教堂里强奸年仅6岁的弟弟。

有一次，男子指示弟弟双腿跪地祷告，接着伺机强奸弟弟，并且吩咐后者不准把“秘密”说出去，若不守秘，那意味着弟弟“不爱爸爸”，“爸爸”也会坐牢。

弟弟至少10次被男子强奸，10岁的哥哥则遭男子非礼。东窗事发后，男子原本否认犯案，甚至辩称被邪灵附身，恢复意识后才发现自己裸着身子与男童在一起。

今年37岁的男子星期一（8月17日）在高庭认罪后，被判坐牢27年又10个月，以及打鞭24下。郭民力法官斥责被告的罪行恶劣和令人发指，两名受害人视被告为父亲并且敬重他，但被告不仅没有保护男童，还对他们造成极大伤害。

两名男童在案发后都有过自杀的念头。为保护本案受害人，法官谕令媒体不准报道任何可能泄露男童身份的资料，包括被告与回教堂的名字。

新加坡回教理事会（MUIS）发媒体声明指出，本案被告并非回教堂职员或义工，也不是获得认证的回教宗教师。鉴于这起案件，回理会将加强回教堂现有的保安措施，包括巡逻和闭路电视监控等。

被告一共面对17项包括强奸、非礼14岁以下的孩童，以及散播猥亵影片等控状，共涉及五名受害人，包括一名案发时17岁的少年，以及这对小兄弟。

性侵犯小兄弟的案件发生于2022年至2024年，弟弟受害时年龄介于6岁至8岁，哥哥则介于11至12岁。两人的亲生父亲在2016年与母亲离婚后抛下儿子。案发期间，母亲因为嗜毒而进入戒毒所，小兄弟交由外婆照顾。

借TikTok网红身份掩护 假扮生父与宗教导师

根据案情，2022年4月，哥哥在回教堂意外遇见被告，并认出对方是TikTok网红，经常发表有关宗教内容的短视频。哥哥向被告自我介绍，两人之后开始聊天和出门，关系越来越亲近，哥哥也把遭生父抛弃和家里的情况告诉对方。

小兄弟的外婆得知孙子与被告交往甚密后，决定邀请被告上门，以亲自鉴定被告的为人。见面后，外婆觉得被告为人非常虔诚，她也特地查看被告的网上视频，发现内容大多与宗教有关，于是开始信任被告，让他每天接送孙子上学。

过程中，被告认识了弟弟，后者也认得被告是TikTok网红。被告开始与弟弟单独相处，除了接他下课，也带他到回教堂祷告和出外用餐等。被告表明要在小兄弟的生命中扮演父亲与宗教导师的角色，双方开始以“爸爸”与“儿子”相称，小兄弟不时也到被告的家过夜。被告与妻子没有孩子。

谎称男童“坏蛋” 回教堂内伸出魔爪

有一回，弟弟跟着被告上回教堂，因不敢独自上厕所而要求被告陪伴，岂料被告在这之后萌生性侵男童的念头。被告开始找机会强奸弟弟，包括在被告的住家以及回教堂的厕所内犯案。被告对弟弟说因为他“坏蛋”，被告才对他做这些事情，被告得逞后也会送玩具给弟弟当作“奖励”。被告也趁与哥哥独处的时候非礼后者。

2024年4月13日，两名男童的母亲已回家，兄弟俩先后向母亲透露被告对他们所做的事情。母亲与亲友约被告当面对质，被告终承认犯案，但辩称自己当时被邪灵附体。亲友随后报警，被告同日被捕。

根据心理卫生学院报告，被告被诊断患有恋童癖，日后再次犯案的几率属于中等程度。案发后，两名男童不时出现自杀念头。弟弟会有自残行为，例如用头部撞墙以及因为记起受害经过而影响情绪，无法上学等；他也对哥哥感到憎恨，认为是哥哥把被告带到他们的生命里。哥哥则频频自责，觉得自己连累弟弟，兄弟俩渐渐疏远。