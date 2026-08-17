安眠药解决不了所有人的失眠问题，“三高”患者也可能对长期服药有所顾虑。本地有诊所因此尝试结合中西医，由家庭医生和中医师共同看诊，希望为这类患者提供更多治疗选择。

南洋理工大学与华联医疗（OUE Healthcare Limited）星期一（8月17日）签署谅解备忘录，推进中西医结合医疗模式。南大中医师将与华联医疗旗下康威医疗集团（Healthway Medical Corporation）的家庭医生联合看诊，现阶段主要针对睡眠障碍、“三高”和妇科问题。

康威医疗集团在本地约有140家诊所，其中后港和阿裕尼两家诊所已采用这种联合看诊模式，预计年内扩展至更多诊所。

华联医疗执行董事兼首席执行官易锦明说：“在新加坡，中医能做的事情是有限的，他们往往不能（为病人）开单做检查。如果把家庭医生和中医结合起来，就能做得更好。”

他说，与南大的合作，也呼应保健卫生部中西医联合健康SG试点项目的方向。除了有助双方收集中西医结合治疗的数据，病患也可在一次看诊中同时了解中西医的意见，减少分别求诊时，对于中西药能否同时使用等方面的顾虑。

配合健康SG方针 单次看诊免除中西药顾虑

健卫部今年5月宣布为“中西医联合健康SG试点项目”公开征集提案，邀请中医师同参与健康SG的全科医生组队，探索如何结合中西医优势，更全面地为病患管理健康。

以睡眠问题为例，易锦明说，西医治疗可能包括处理打鼾等潜在问题，或使用镇静类药物，但失眠也可能与压力、精神状态、肥胖等多种因素有关。结合中西医的不同治疗方式，有望从更多方面找出问题所在，并提供相应治疗。

南大中医诊所主任兼中医学士学位课程副教授钟丽丹也说，睡眠问题可能由情绪引起，也有可能同年长者身体虚弱、气血不足有关。

“对于后一种情况，从中医角度来说，要通过改善病患的气血来治疗，而不是服安眠药……当然，有些人服用安眠药后会产生很强的副作用，因此也要慎用。”

她说，睡眠质量与个人整体体质息息相关，中医可通过中药和针灸调理身体，再针对失眠问题治疗。“如果对症的话，一般治疗一两个月就会有效果。”

56岁的人事部经理林宝云，过去两年多一直睡不踏实，有时凌晨2时左右会醒来，看一眼时钟后再继续入睡。她曾咨询家庭医生，但一直没有找到明确原因和合适的治疗方法。得知如今可同时向家庭医生和中医师求诊，她希望尝试这种新看诊模式。

“我害怕扎针，对针灸也有点怕，但如果有家人陪我去，我愿意尝试。”

减缓长期服药顾虑 中医针灸成三高辅助治疗

除了睡眠问题，中西医结合模式也将用于协助“三高”患者管理病情。

钟丽丹说，一些患者担心长期服用降血脂药物，希望通过其他方式改善健康状况。中医可从调节代谢等方面着手，以针灸和中药作为辅助治疗。

南大校长何德华教授（右）星期一与华联企业执行主席兼集团首席执行官李棕博士（左）签署谅解备忘录。数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪（中）出席仪式。（邝启聪摄）

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪、南大校长何德华教授等出席星期一的签约仪式。

活动上，华联医疗的母公司华联企业（OUE Limited）也向南大捐赠300万元，设立以华联企业执行主席兼集团首席执行官李棕（Stephen Riady）博士命名的“李棕医疗保健与科技教授席”。南大常务副校长兼教务长霍瑞安（Christian Wolfrum）教授成为首任教授席得主。