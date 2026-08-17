未来两周天气持续炎热，最高气温可达到35摄氏度。随着周边地区天气干燥，印度尼西亚苏门答腊和加里曼丹多处出现林火热点，如果火势加剧，我国也可能受到烟霾影响。

根据新加坡气象署星期一（8月17日）发布的8月下半月天气预报，未来两周新加坡仍受西南季候风影响，主要吹东南风或西南风。这段期间有几天天气晴朗，偶尔风势较强。

8月下半月，本地多数地区的总降雨量预计低于平均水平。一些日子从上午较迟时段至午后，部分地区可能出现短时雷阵雨。

每日最高气温多数时候预计介于33摄氏度至34摄氏度，个别日子可能升至35摄氏度。多数夜晚也会较为闷热，气温维持在27摄氏度以上。

印尼林火若加剧 我国可能出现烟霾

气象署指出，随着周边地区天气干燥，目前苏门答腊南部和中部，以及加里曼丹多个地区都发现伴有烟雾的林火热点，预计未来几天干燥天气仍将持续。

在目前盛行的东南风或西南风影响下，如果林火加剧，烟雾可能随风飘向新加坡。

国家环境局将继续密切监测情况，并在情况出现变化时发布最新消息。如果24小时空气污染指数（PSI）进入101点至200点的“不健康”范围，环境局将每天发布烟霾情况通报。

过去两周全岛雨量远低于平均水平

回顾过去两周天气，气象署指出，新加坡及周边地区受到干燥气团影响，雨云较难形成，因此多数日子天气干燥，只有少数几天出现短暂雷阵雨。

8月上半月全岛雨量远低于平均水平，其中樟宜最为明显，录得的雨量比同期平均水平少100%。

这期间录得的最高单日降雨量为39.2毫米，分别于8月2日在西拉雅路（Seraya Road）和8月15日在巴耶利峇录得。

气温方面，8月上半月除一天外，其余日子的最高气温都超过33摄氏度。最高温出现在8月14日，乌敏岛录得34.9摄氏度。夜晚同样闷热，全岛多地的最低夜间气温维持在27摄氏度以上。

公众可通过气象署和环境局网站，以及环境局的myENV应用，查询最新天气情况和预报。