人工智能（AI）重塑的已不只是科技业，一场更广泛的“职场变局”或在所难免，但变局中也蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。第二期聚焦教育与法律领域，探究AI如何重构日常工作与专业边界。

在人工智能技术普及前，绿色打击乐工作坊的教师筹备一堂三小时的课，需投入长达一个月的“隐形劳动”。从逐字打磨教学目标，到搜集素材、剪辑音频，大量精力被繁琐的文书和备课工作占据。

如今，AI技术彻底颠覆这个高耗能的传统教学模式。教师只需登录学院自行开发的人工智能平台，输入授课对象、主题和学习目标，几分钟内就可“一键生成”详尽的教学大纲。从授课流程、时间分配、互动建议、搭配作业等，一应俱全。

绿色打击乐工作坊（Green Drumming）创办人朱锐雄（39岁）说，音乐学院的八名教师已从单纯的“内容创作者”，蜕变成“内容策略师”与“学习体验设计师”。

但他强调：“教师的工作没有因此缩减，也不会被取代，反而多了一个AI‘总编辑’的身份。”

近两成本地企业已因AI重塑工作岗位

绿色打击乐工作坊的例子，折射出AI对本地就业市场最直接的冲击：至少到目前为止，AI尚未大规模取代工作岗位，而是重塑工作流程与内容。

人力部今年4月发布的《企业采用AI情况报告》显示，只有6.2%的受访本地企业因AI缩减人员编制。重塑现有岗位，以及新设AI相关职位的企业则分别占18.9%和13.9%。

教育重在师生交流，曾经被认为是AI时代中，受冲击较小的行业。但事实上，面对长期的人力资源短缺，教育界正加快步伐采用AI，用它简化备课和行政等工作，以将有限的人力资源投入教学。这进而带动这个行业的AI人才需求。

招聘平台Jobstreet by SEEK提供给《联合早报》的本地招聘数据显示，过去三年，教育业对AI人才的需求在众多行业中位居前五，而且已于2024年5月至2025年4月间，从前一年的第四位跃升至第二位，仅排在计算机与信息技术领域之后。

培训机构Vertical Institute政策与策略伙伴主管陈文翰把AI比作在一线服务的“数码同事”，负责将收到的咨询进行分类、标注，并回答有关课程日期和津贴资格等例行问题。真人顾问接手时，则可直接与客户就职业规划对话，无需回答行政琐事。

陈文翰说：“顾问的职能被向上重新设计了：从咨询处理员，变成人力发展顾问。这就是重新部署的实际样貌：同一个人，更高价值的工作，更好的职业。”

少数企业属于AI先锋 大多仍在探索阶段

一键生成教学大纲对教育工作者而言，可谓梦寐以求，但要先“教会”机器人完成任务，需要投入的前期工作一点也不少。朱锐雄透露，绿色打击乐学院从开发到采用AI，经历八九个月的磨合期。

像绿色打击乐工作坊这般，投入精力全面融入AI的企业先锋，在本地属少数；大部分企业仍处于探索阶段。人力部的《企业采用AI情况报告》就显示，目前仅有28.5%的受访企业真正开始采用AI。当中，只有3.8%已把AI融入核心工作流程，其余大多处于规划或试行阶段。

面对日新月异的科技，员工的畏惧与排斥心理也是企业推广AI技术时，必须跨过的一道坎。

人力资源服务公司Automatic Data Processing（简称ADP）今年6月发布的调查报告发现，仅有15%的受访新加坡人强烈认可AI将给工作带来积极影响，低于亚太地区的18%。

ADP亚太区高级副总裁张晓云接受《联合早报》访问时，敦促员工和企业积极接纳AI科技。

她指出，各工作岗位的价值正被重新定义，企业招聘时的标准也相应在改变。企业过去要的是能高效完成既定任务的人，如今则是要能管理AI、验证AI结果，并将AI能力转化为商业成果的人才。

张晓云说：“企业得更主动地推进岗位重塑与技能转型，而不是等到岗位受到冲击之后才采取行动。成功的组织往往会提前规划未来技能需求，并帮助员工完成转型升级。”