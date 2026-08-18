钟福兴在年少时一放学就到外公的咖啡店帮忙，逐渐掌握冲泡咖啡的手艺，今年70岁的他成了街坊的咖啡师傅，大家喝得开心，他的生活也更充实。

钟福兴平日会到住家楼下的蒙福关爱社区厨房（Goodlife Makan）活动，在这个活跃乐龄中心的“独一52”咖啡座，为居民准备咖啡。

位于马林台第52座组屋地面层的社区厨房除了为乐龄居民举办活动，也集合区中的烹饪好手，为他们准备餐食。“独一52”咖啡座犹如街坊情感联络站，咖啡不设定收费，靠居民随意乐捐。

钟福兴最初是领取中心义工派发的餐食，后来才到中心参加活动，约五年前加入义工行列。中心人员偶然得知他有咖啡店工作经验，便建议他到咖啡座帮忙，还安排他去参与工作坊，学习咖啡拉花技巧。

钟福兴在活跃乐龄中心当咖啡师傅，中心还安排他去学了咖啡拉花。（蒙福关爱提供）

钟福兴告诉记者，外公曾先后在维多利亚街和沈氏通道经营咖啡店，母亲也曾在咖啡店卖云吞面。他念小学时就到咖啡店帮忙，学习炒咖啡豆、磨咖啡粉，还招待顾客。有时候有熟客要求送咖啡上门，就由他跑腿。

从小看见外公经营咖啡店，他深知做生意不容易，从没考虑投身餐饮业，他练就的咖啡手艺也无用武之地，直到加入“独一52”咖啡座。不过，这名传统咖啡达人笑说：“跟拿铁这些西式咖啡比起来，我更爱传统咖啡，我也喝不惯即溶咖啡。”

钟福兴与室友住在马林台租赁组屋多年。他说，他以前从没想到退休后，竟然还有机会成为咖啡师傅，而且交了很多朋友。钟福兴说，除了冲泡咖啡，他也协助送餐给行动不便的居民，当义工的日子更充实。

“有什么需要帮的就帮，我天天到乐龄中心跟朋友聊天，感觉也更年轻了。保持健康、心情开朗很重要，凡事要看开，才不会憋出内伤。”