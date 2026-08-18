裕廊西“503歌友会”，办六小时“马拉松”歌台，50多名会员、歌手在台上载歌载舞，压轴的美女嘉宾许佩桢，一口气唱了四首歌，结果演出超时，惊动警方到场。

503歌友会庆赞中元歌台之夜星期一（8月17日）晚上在裕廊西1道第442座组屋旁边的综合亭举办，由超音大乐队伴奏。

503歌友是由一群爱唱歌的好友在2016年组成，目前已有200多名会员。

星期一晚上的歌台表演分上半场与下半场，从下午4时，歌友会成员便可以登台唱歌，体验在台上表演的乐趣。傍晚7时至10时30分，则加入歌台艺人的表演。

受邀的歌台艺人包括雅雅、奇贤、陈玥含、张嘉凌、郭家安、悦芊菱，以及许佩桢。司仪则是陈瑞兴。

歌友会会长江雪儿接受《新明日报》访问时透露，总共大约有50多人登台演出。“今年我负责筹备，因此没有上台，副会长张明川则上台演唱。我们从2019年开始，除了疫情期间，都会举办歌台，除了庆赞中元，也让我们成员有上台表演的机会。”

压轴嘉宾是来自马来西亚槟城的许佩桢，不仅身材曼妙，歌曲也十分动听，赢得台下观众热烈鼓掌。

据了解，许佩桢原本准备五首歌曲，但之前的歌手太多，导致她晚上10时20分左右才登台。尽管如此，她依旧卖力演绎四首歌曲，获得台下阵阵掌声。

在大约10时40分左右，当许佩桢原本准备唱最后一首歌时，两名警员到场，与歌友会的人员交谈。随后许佩桢与乐队就停止演奏，开始收拾。短短几分钟内，歌友会的成员齐心协力，将组屋楼下收拾干净。

完整报道，请翻阅2026年8月18日的《新明日报》。