两名中国籍男子涉潜入庙宇，“钓”出善款后离境，四个月后返新被捕。

警方星期一（8月17日）晚上发文告指，这起案件发生于今年4月2日凌晨约零时30分，地点在马里士他一带大人路（Tai Gin Road）14号的新加坡缅甸玉佛寺。

根据初步调查，两名落网的中国男子在潜入庙宇后，利用贴有胶带的卡片从捐款箱中“钓”取并盗走300元至400元现金。

东陵警署的警员展开调查和调阅警方电眼画面后，确认两人的身份。两人在案发当天离境，直到星期天（16日）再度入境时被逮捕。初步调查显示，被盗的现金已被两人花掉。

根据控状，两人分别是50岁的廖全万和43岁的廖永詹，他们被控于当天凌晨擅闯寺庙，并从捐款箱内偷走数额不详的款项。

两人星期二（18日）面控时表情冷静，控方要求将他们还押兀兰警署一周，案件展期至本月25日过堂。

两人在庭上都要求通知大使馆，其中廖永詹还要求申请援助律师。

根据刑事法典第451节条文，破门行窃一旦罪成，违例者可被判坐牢最长10年和罚款。

警方提醒业主小心提防偷窃，无人看管时可用栅栏和封闭式挂锁锁好所有门户、卷帘、窗户和其他入口，也应避免存放大量现金，并安装防盗警报器、移动感应灯或闭路电视，同时也要定期检查，确保处于良好的运作情况。（人名音译）