印度尼西亚商人涉嫌本国电子身份证合同贪污案，他再次向新加坡法院挑战引渡程序，申请保释但又被驳回。高庭法官指出，目前没有足够证据显示商人滥用司法程序，但如果日后为拖延引渡而入禀法院，商人或得为此负上法律责任。

许德伦法官也重申，在《引渡法令》下被拘捕的逃犯，一般上不获准保释，法庭只在限定情况下才批准保释申请，例如逃犯患重病，监狱无法给予妥善照顾或提供所需医疗设施，但本案情况并非如此。

今年72岁的商人保卢斯·坦诺斯（Paulus Tannos，又名Tjhin Thian Po）来自印尼，同时是新加坡永久居民。他涉嫌参与一起电子身份证合同贪污案，导致印尼政府蒙受2.3万亿印尼盾（约1亿6470万新元）损失，过后潜逃海外，2021年被印尼当局通缉。

我国贪污调查局经印尼政府要求，于2025年1月17日在新加坡逮捕保卢斯。印尼政府随后向新加坡提出正式的引渡请求，新加坡律政部长援引《引渡法令》发出通知，启动将保卢斯引渡回印尼的程序。这也是新加坡与印尼签署的引渡条约在2024年3月生效后，两国之间的首项引渡请求。

保卢斯落网后，一直还押樟宜监狱。由于保卢斯拒绝引渡回国，国家法院在2025年6月举行了第一阶段的引渡聆讯，案件目前仍在审理中。

其间，保卢斯陆续向新加坡法院提出不同申请，包括以健康欠佳为由，要求候审期间保释在外，以及对引渡请求进行司法检讨，但两项申请都被高庭驳回。

今年8月5日，保卢斯再度入禀高庭挑战引渡程序。他这次指印尼当局为引渡请求提交的两份文件不符合法律要求，为此吁法院批准他保释在外、谕令披露与贪污案有关的一些文件，以及允许他使用印尼法律专家的证据。控方指保卢斯再度申请保释在外的做法构成滥用司法程序。

许德伦法官听了控方和保卢斯代表律师的陈词后，全面驳回保卢斯的申请。他星期一（8月17日）发表书面裁决指出，保卢斯这次采取民事诉讼程序，但这并非申请保释的适当程序；正确做法应该是按照《刑事诉讼法》，通过刑事动议或刑事检讨的方式提出保释诉求。

至于保卢斯声称印尼当局发出的逮捕文件存在翻译问题，法官认为无需在这次申请中对此做出定夺，即使假定保卢斯的说法成立，也不足以支持他要求保释和披露文件等诉求。

法官强调，除非能满足一些限定条件，包括逃犯是青少年，或生病且无法在监狱得到妥善医疗照顾，或请求引渡逃犯的国家不反对保释，否则在《引渡法令》下被拘留的逃犯无法保释。保卢斯对印尼当局文件提出的质疑，不足以成为批准保释的法律依据。

法官也认为，保卢斯这次提出的申请，可能如控方所说，是为了拖延引渡程序，而非想维护他的法律权益。不过，目前没有足够证据对此做出结论。法官提醒，如果日后有关这类行为的证据不断累积，保卢斯可能须承担讼费，他或代表律师也可能须为滥用司法程序负责。