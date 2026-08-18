觉得唢呐太吵，又认为打击乐器无法演奏美妙的旋律，黎宇萱（10岁）参加学校华乐团时，心中暗暗祈祷不要被分配到这两种乐器。

结果，命运之神似乎接收到了信号，她最后被分配去拉倍大提琴。这件体型庞大、声音低沉，又通常隐身在乐团最后一排的乐器，成了黎宇萱的专属伙伴。

回想起当时的经历，黎宇萱的感言仿佛让人走进系列童话中、主角哈利波特挑选魔法杖的场面：“老实说，我觉得是倍大提琴选择了我，而不是我选择了它！”

对于一个小女孩来说，搬运倍大提琴这个庞然大物绝非易事。刚学琴时，即便她使用的是四分之一尺寸的琴，琴身依然要比她的个头高。

起初，她连把琴从琴套里拿出来，都需要别人帮忙；现在，遇到长距离搬运或爬楼梯，也需要大人的协助。不过，抱着琴上下舞台已经难不倒她。

由于低音在各种合奏中不可或缺，“冷门”乐器倍大提琴的演奏员一直都很“抢手”，黎宇萱也不例外。

她至今已经游走于学校的华乐团、管乐团、混合乐队和弦乐团之间，在合奏中体验到无穷的乐趣。她希望可以在努力练习之后，掌握爵士乐多变的节拍和灵活的即兴演奏方式，上台参加爵士乐团的演出。

今年6月，在低音提琴老师李勇锐的推荐和鼓励下，黎宇萱说服父母陪同她飞往印度尼西亚，参加为期两周的万隆爱乐乐团学院音乐营。

那是黎宇萱经历过强度最大的练习，每天早上，她都要在声部排练和弦乐团合奏中埋头苦练；过后又在万隆和雅加达上台参加正式演出。

在雅加达音乐会的幕间休息时，身为乐团学院最年轻成员的黎宇萱，还作为代表上台接受采访。这时候，她平日通过应用自学的印尼语派上用场，她大方地做自我介绍，瞬间赢得了全场观众的喜爱。

如今，回到家中的黎宇萱依然通过即时通讯应用与身在印尼的四位乐团学院同学保持联系。她调皮地说：“我想，我的印尼朋友比爸爸妈妈的还要多呢！”