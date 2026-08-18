两名脚踏车骑士闯红灯，其中一人先撞上过马路的65岁男子，男子倒地后又遭另一人的脚踏车碾伤，导致手臂骨折须拿50天住院假。

两名菲律宾籍被告博罗梅奥（32岁）和布恩迪亚（42岁）分别面对一项鲁莽行为导致他人重伤，以及一项鲁莽行为导致他人受伤的控状。两人早前认罪，法官星期二（8月18日）判博罗梅奥入狱10天，布恩迪亚则判接受三天短期拘留令。

这起事故发生在2025年3月15日傍晚5时许，地点是巴西立3通道朝伊莱雅路方向的路段。伤者是65岁的本地男子。

根据案情，被告两人是朋友，当天相约从巴西立住处骑脚踏车前往乌美。案发时，两人沿道路左侧骑行，博罗梅奥在前方领路。

巴西立3通道靠近巴西立游泳池的路段设有交通灯和人行过道。两名被告抵达时，交通灯亮着红灯，行人灯则显示绿灯。

两名被告闯红灯后，接连撞上正在过马路的65岁男子（图中红圈男子）。（取自法庭文件）

这时，准备去附近公园锻炼的伤者看见行人绿灯后开始过马路。两名被告并未在红灯前停下，博罗梅奥先撞倒伤者，后方的布恩迪亚来不及闪避，脚踏车碾过伤者左腿和右膝。布恩迪亚也连人带车摔倒，压在伤者身上。

伤者因第一次碰撞导致左臂的远端桡骨（distal radius）和尺骨骨折，第二次碰撞则擦伤右膝。

事故发生后，两名被告立刻查看伤者并呼叫救护车，一直留在现场直到医护人员抵达。

伤者隔天（16日）接受手术，住院八天后在3月22日出院，并拿住院假至5月3日。伤者在同年6月才恢复工作。两名被告过后向伤者支付6000元赔偿。

被告律师求情时说，两人对事故感到抱歉和懊悔，他们事发后留在现场，并与伤者的儿子保持联系，也曾到医院探望伤者。

律师也说，两人案发时没有超速，一旁有盖走道的柱子阻挡部分视线，导致他们来不及反应，因此恳请法官判处罚款。

控方则认为，根据案发的视频画面，两名被告和伤者之间并无明显障碍阻挡视线。两名被告闯红灯，也没有查看是否有行人，促请法官分别判博罗梅奥和布恩迪亚坐牢三周和三天。