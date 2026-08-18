主管回教事务代部长扎吉哈要求新加坡回教理事会进一步加强回教堂的保安措施，包括确保涉及孩童和青年的非正式活动和聚会属于安全空间。

扎吉哈星期二（8月18日）晚上在社媒平台上载视频，针对男网红假冒宗教导师性侵犯一对兄弟的案件作出回应。

《联合早报》星期一（17日）报道，一名已婚男子借自己TikTok网红的身份，于2022年至2024年性侵犯一对从小被生父抛弃的小兄弟，包括在回教堂里强奸年仅6岁的弟弟。男子面对17项包括强奸、非礼14岁以下的孩童，及散播猥亵影片等控状，共涉及五名受害者。

扎吉哈强调，这起案件不该发生。他了解许多人对此感到愤怒并且感同身受，也有人对于回教堂里为何会发生这种事，提出合理的质疑。

他说，尽管被告并非回教堂的职员或志愿者、非合格的宗教导师，也没参与由回教堂主办或批准的正式宗教课程，但这并不意味着事情不严重。

“不可否认的是，其中一些接触确实在回教堂内发生，因此我们必须扪心自问一些棘手的问题。我们能否更早发现情况？对非正式活动的监管是否存在漏洞？我们还须做些什么来保护我们的孩子？”

回理会将全面加强保安措施

回理会（MUIS）星期一已声明，将加强回教堂现有的保安措施，包括巡逻和闭路电视监控等。但扎吉哈要求回理会也仔细审视其他保障措施，尤其是涉及孩童与青少年的非正式活动和聚会。

扎吉哈在视频中强调，回教堂必须保持开放和包容，但也必须是一个安全的地方。

他指出，人与人之间的关系如今也可以从互联网上开始，一些人可能滥用他们在网上的影响力。公众不能仅因为某些人看起来对宗教很虔诚或对宗教侃侃而谈，就对他们放松警惕。

他提醒父母和监护人要密切关注孩子，了解他们在线上和线下与哪些人互动。孩子们若感到不适、要求他们保守秘密，或做出越界行为，就应该告知父母、亲人或回教堂领袖等可信任的人。