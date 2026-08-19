阿叔被指三番四次刁难小贩，提无理要求，还拍档口照片“威胁”，行径引起公众炮轰。阿叔就职的保安公司受询时指出，已将对方解雇。

有公众在脸书群组“Complaint Singapore”发文，称一名阿叔多次到ABC砖厂巴刹与熟食中心，向摊贩提出无理要求，包括要求买单人份的砂煲饭等。

贴文指，阿叔每次乱发脾气后，就会说：“我要让你出名”，并开始拍摊位的照片。根据其他公众形容，涉事阿叔年约60多岁，还身穿保安公司的制服。

事件迅速引发热议，不少人留言斥责阿叔，指当小贩已经很辛苦，希望对方不要故意为难骚扰。

《新明日报》记者为此走访小贩中心，遭殃者之一的星都友诺士肉骨茶老板陈先生（41岁）受访时说，阿叔曾经来买过一碗猪脚，随后要求一碗肉骨茶的汤。

由于觉得不合理，陈先生拒绝了阿叔，岂料对方非常不满，不仅骂粗话，还一直拍照。

陈先生说，阿叔还故意打翻猪脚，再跑去买一人份的砂煲饭，摊主没办法卖，结果他又继续骂人，让人感到莫名其妙。

记者也联系上阿叔所属的保安公司Amber Regency，公司通过电邮回复询问时指出，公司获悉一名被派驻至其中一个执勤地点的保安人员涉事，也严正看待此事。

发言人说，公司获悉事件后，就立即展开内部调查。调查结束后，公司依据内部雇佣程序及新加坡相关雇佣规定，对涉事保安采取纪律处分，并以严重行为失当为由，立即终止其雇佣关系。

“无论任何情况，公司绝不容忍员工骚扰、辱骂、恐吓公众，或对公众作出任何不当行为。我们对受影响的摊贩及公众所承受的困扰，深表歉意。作为雇主及服务提供商，公司致力于确保员工维持高度的行为操守及专业水平。”

完整报道，请翻阅2026年8月19日的《新明日报》。