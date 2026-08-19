关于“走路就能到”这件事，新马两地人的标准大不相同。

马来西亚网民经常在社媒上调侃，查看旅游网站的评价时，千万别相信新加坡游客所谓“走路很近”的说法，原因是两者对走路距离的“体感”完全不同。

新加坡公共交通完善，人行步道普及，走路这件事，几乎是大多数国人的家常便饭；马国则是另一幅光景，公交匮乏，公路设计不友善行人，没车便寸步难行。

近日，媒体陆续曝光新柔地铁新山武吉查卡站的内部设施及通关流程。最令人印象深刻的，大概是在武吉查卡站内长长的步行距离。

先是经过一条长达400公尺的步道，才能抵达新柔地铁的进站闸门。接着，乘客必须上楼通过马国关卡，然后“更上一层楼”，再闯新加坡关卡，接着又是一段步行加下楼行程，才总算抵达新柔地铁月台。

新柔地铁将采一地两检模式。（星洲日报）

相关流程曝光后，两地网民讨论热烈，当中可发现部分民众对“走个不停”的行程颇有微词。

从新马民众的通勤习惯来看，对一般马国人而言，这段搭乘新柔地铁的步行距离确实“远得要命”。当然，这里指的是一般马国人，而非早已习惯舟车劳顿往返两地的越堤族。

另一边厢，这一步行距离却是新加坡人的家常便饭。

2025年有一份研究显示，新加坡人从住处前往最邻近公共交通的平均步行距离为190.8公尺，最近的超市为382.7公尺。

在部分新加坡地铁转换站，例如多美歌、滨海湾及淡滨尼等，乘客换乘地铁线的步行时间，往往也长达三分钟至六分钟。

因此，对新加坡人而言，新柔地铁的步行距离，无疑只是“湿湿碎”（粤语，意指“小意思”）而已。

只不过，若是新加坡人特地搭乘新柔地铁到新山采买生活用品，这一九拐十八弯，或许会让部分行动较不便的人士打退堂鼓。

新柔地铁的另一亮点，则是新柔地铁项目总监祖基菲里指出，当局希望未来能让乘客从抵达武吉查卡站开始，全程仅花费25分钟，即可完成所有通关手续，搭上地铁。

这一说法，也引起了一些讨论。有者认为，上述通关时间不算快捷，与巴士来往新柔两地的时间相若。

然而，上述通关时间，应该只有在新柔长堤不塞车的理想情况下，才有办法实现。

考量到新柔地铁是一地两检，乘客出发时，只须在新柔地铁新加坡兀兰北站或新山武吉查卡站，一次完成新马两国通关手续，若25分钟通关加搭乘的速度，在包括高峰时期的所有时段皆能维持，新柔地铁能省下的时间，相信对有出行需求的两地民众，仍具一定吸引力。

马国当局的目标，是将通关到搭车的整个流程时间限缩在25分钟左右。（每日新闻）

值得注意的是，新山陆路关卡的电动扶梯及电动步道经常故障，引起不少诟病。新柔地铁通车后，这类协助乘客减轻步行负担的设施能否长时间正常运作，预料也会是外界对新柔地铁评价的重要指标之一。

新柔地铁预料在明年元旦通车，目前剩下的悬念是票价及确切营运日期。马国交通部长陆兆福说，这两项重大资讯届时会由两国政府共同宣布。

乘客乘搭新柔地铁抵达新山武吉查卡站后，往新山其他地点疏散的交通安排，以及相关基础设施的提升能否及时完成，也将是新柔地铁成败的另一关键。

目前为止，单就新山武吉查卡站公开的通关细节来看，站内比新加坡一般地铁转换站稍长的步行距离，以及25分钟“过两关”的时间，蚁粉会愿意尝试搭乘吗？