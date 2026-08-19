全国职工总会青年团今年将为150名高等学府学生颁布无合约奖学金，较去年的名额增多约五成，让更多学生有机会参与职总青年团开办的领导发展项目。

职总秘书长黄志明星期三（8月19日）在职总青年团（NTUC Youth）成立21周年的庆祝晚宴上宣布，符合“职总启航计划奖学金”（NTUC Starter Awards）条件的高等学府从去年的八所增至九所，新开放给南洋理工大学学生申请。

黄志明也是总理公署部长。他在致辞时说，人工智能（AI）正在重塑各行各业、工作性质和技能需求，这些改变一方面创造了新的就业机会，另一方面也让应届毕业生从校园过渡到职场时面对的不确定因素。

“正因如此，职总希望能及早提供支持，在青年毕业前就协助他们培养技能、自信以及人脉，让他们把握机遇，更重要的是与雇主建立联系。我们希望青年不只是为第一份工作做好准备，更要准备好迎接一个可终身学习、适应与成长的未来。”

除了扩大“职总启航计划奖学金”名额，职总旗下的就业与职能培训中心（e2i）也与各所高校与雇主密切合作，举办职业展和工作坊等活动，为青年提供更多就业指导与支援。

根据职总星期三发出的文告，e2i与合作伙伴上个月办了三场面相青年的活动，参与活动的逾50家雇主提供900多个工作机会，横跨科技、网络安全、工程、金融等领域约300个入门层级岗位。

职总2024年首次颁发“职总启航计划奖学金”，开放给新加坡理工大学、淡马锡理工学院，以及三所工艺教育学院的新加坡籍学生申请。那年，职总共颁发43份奖学金。

奖学金去年纳入新加坡理工学院、南洋理工学院和义安理工学院，供这三所工院生申请，奖学金得主人数也随之增至92人。

工教院、工院和大学毕业生可获得的奖学金，分别以6000元、9000元和1万6000元为上限。

文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕，也以特别嘉宾的身份出席晚宴。