连锁日用品商店日本之家从今年6月起开始关闭部分商店，有员工告诉客户一些店面只是“翻新”，下来将重开；也有消息人士称，部分商店下来将与另一间日用品商店Valu$合作经营，重新开张。

日本之家从今年6月至7月24日，已先后宣布关闭五家门店，分别位于后港坊（Hougang Mall）、义顺纳福城（Northpoint City）和淡滨尼世纪广场（Century Square）等地。

《联合早报》记者星期三（8月19日）浏览日本之家官网时发现，页面公告显示电子商店（eshop）正进行维护，有需要的顾客可电邮查询。公告也感谢顾客的谅解，并期待顾客再次光临。

消息人士告诉《商业时报》，部分受影响的店面可能会重新开业，并改由与Valu$共同管理。有员工也称，现在的情况是因为“换了管理层”。一些员工还说，他们认为日本之家已经“完全卖给Valu$”。

《联合早报》记者与摄影记者星期三分别走访盛港勘宝坊（Compass One）和勿洛广场（Bedok Mall）的门店。其中，勘宝坊的门店已关闭，门外贴出告示称将于本月29日重开。受访公众和附近工作人员透露，该店约在星期一（17日）左右便已停止营业。

居住在附近的林惠仪（46岁，家庭主妇）说，她上周到店面消费时，就有职员称下来要“翻新”，所以关闭到8月29日才重开。“我也不清楚是怎么一回事，但我常来这间日本之家买日常用品，因此希望重开后还是一样。”

至于勿洛广场的店面则照常营业，有职员称，本月11日起店面就开始售卖Valu$的商品，后者相信已“接管”部分业务，但具体情况就不太清楚。

《联合早报》已分别联系日本之家和Valu$询问有关细节。