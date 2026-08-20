无照骑士和乘客拒交警临检还加速逃跑，结果在花拉路撞树后再撞车，两人受伤送院，随后也因涉毒和涉电子烟被逮捕。

这起事故是于星期二（8月18日）下午约5时发生，地点是在惹兰更邦莫拉地（Jalan Kembang Melati）和花拉路一带。

事发后热心读者拍下照片并向《新明日报》通报此事。从画面中，能看到当时现场至少有两辆交警电单车，地上还躺着一名身穿黑衣和牛仔裤的男子。

记者星期三（19日）晚上走访该处时，一名不愿具名的女佣透露，事发时她并没有听到任何声响，直到看到外面有多名警员时才惊悉发生事故。

她说，当时外面有逾10名警员，一辆电单车卡在汽车底下，两名男子则倒在地上。

“我过后看到其中一人被带上警车，而另一人应该是伤得不轻，过后被医护人员抬上担架送上救护车。”

住在附近的居民陈女士说，她星期三晚上大约7时从外面回来，结果发现住宅前的道路被封锁，汽车无法进出。

“警员没有拉封锁线，只是禁止车辆进出，我想要站在远处查看，但之后被要求离开。”

警方受询时说，当时交警在亚当路巡逻，并示意一名电单车骑士停车接受检查，但骑士没有遵从，反而加速逃离，交警旋即展开追逐。

过程中电单车在花拉路自行打滑，并与另一辆汽车发生碰撞。

37岁男骑士和26岁男乘客在神志清醒下送院，骑士因危险驾驶和无照驾驶被捕，他也因涉嫌没有遵从警员的指示停车，及没有车险下驾驶而协助警方调查。

此外，警方也在骑士身上发现一支电子烟及一个烟弹，并在男乘客身上搜出相信是受管制毒品。电子烟的案件已转交卫生科学局处理，涉嫌毒品的案件则已转交中央肃毒局调查。

完整报道，请翻阅2026年8月20日的《新明日报》。