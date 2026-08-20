女大学生毕业后担任了九年中学华文老师，转行后与道教结下不解之缘。如今她与未婚夫共同创办神坛并当起乩童，为有需要的人排忧解难。

《新明日报》报道，在兀兰三坛阴孝殿当乩童的陈慧盈（34岁）说，自己从小就由长辈带着去神坛和庙宇拜拜，耳濡目染下也对道教与习俗感兴趣。

长大后的她偶尔在面对抉择时，例如在大学要读什么科系，或是毕业后选择什么职业，都会询问神明指点方向。

她说，大学中文系毕业后，曾在中学担任约九年的华文老师。由于毕业后一直留在校园工作，她后来萌生寻找新方向的念头，于是辞职转行。

“当时到神坛，乩童建议我借钱做生意，还说可以把钱交给他来开展生意。”

她指当时自己照做了，把借来的2万元交给对方，结果两个月后仍没有下文。当她再次上门时，才发现对方卷款逃走了，后来打听到他去了峇淡岛。

“被骗后我跌入人生低谷，去年我还需要教补习和做直播赚钱，打多份工作，才把借来的钱给还清了。”

她透露，由于她的未婚夫也是乩童，经历此事后两人就商量，要用透明和正当的方式来帮助其他善信，并在2024年杪创办神坛。

起初只是她的未婚夫扶乩，但开坛数个月后，她指有一次在神坛时突然被“抓乩”（神明降临），当时她也失去意识，那是一种很玄的感觉，醒来后才知自己经历了“起乩”（开始通灵办事）。

自此之后，她成为乩童，主神为莲花三太子；她的未婚夫则奉中坛大元帅和孝子爷为主神。

询及当女乩童是否会面对一定的限制时，她透露，女乩童最主要的就是在经期期间不能起乩，即使是帮忙也不行，因为在传统观念中那时身子是“不干净”，因此不能做法事。

完整报道，请翻阅2026年8月20日的《新明日报》。