现在正值农历七月，本地处处可见中元节祭拜活动。近年来，邻里和工业区的中元会逐渐解散而减少，传统的大型祭祀随之比以前少，不过公司和个人住家的祭拜活动增加，香烛纸钱等祭祀用品的需求整体上持平。

祭拜活动出现从集体转向个体趋势

香烛纸钱等祭拜用品业者反映，在本地，农历七月的祭拜活动这几年有从集体转向个体的趋势，大规模的祭祀较少，但小规模的祭拜活动增多，所以香烛店的整体生意没有明显下滑。

明愿神佛私人有限公司业主王团发（58岁）告诉《联合早报》，近年来中元会的组织减少，它们的金银纸订购量比冠病疫情前大降了约50%；不过，公司和住家的订购量有所增加，因此整体销量没有太大浮动。

他说，一些邻里或工业区的中元会解散后，公司和公众转而各自拜祭焚纸，保留传统习俗。“中元节是华人的重要节日之一，祭拜规模或许会变，但传统文化的根不会断。”

他还透露，金银纸的进口价格稍有上涨，但由于运输费较低和汇率等因素，整体成本与去年持平，因此售价维持不变。

友志金纸桶出租业者吴勇志（45岁）受访时也说，虽然一些中元会解散了，但整体而言，农历七月租借焚纸桶的生意并没有减少；一方面是因为许多神坛和普度会仍大量焚烧金银纸，另一方面是因为小规模的祭拜活动有所增加。

“一些工厂区不再召集统一焚纸，但厂区有许多家公司，各家公司仍分别祭拜和焚烧祭祀品，焚烧桶的需求量反而增加。”

吴勇志说，中元会租用的金纸焚烧桶一般较大，有12尺、16尺甚至18尺；公司一般租用的是3尺或6尺的焚纸桶。

天发香纸庄经营的是批发生意，负责管账的张施宁说，虽然每年会流失大约5%至10%的老顾客，但同时会有新顾客进货，因此整体客源量没有变化。

不过他说，经营成本有所增加，因为随着油价上涨，每批进口货物的最低订购费已从五六十元涨至150元至200元。公司为顾客提供配送服务的最低订购额，也从69元提高至99元。

近期台风等因素影响神料业进货

新加坡神料同业商会会长杨昌华说，中元节是神料行业的年度旺季。业者通常会提前两三个月从中国、马来西亚等地进货，因此近期台风等因素并没有影响这方面的物流。

然而，有业者反映，由于通货膨胀，相对于往年，一些老顾客今年的购买量减少了，订购额下降约20%。

在零售方面，业者也观察到，越来越多消费者是在要用的时候才赶去购买香烛纸钱，而不是早早就准备好。

杨昌华说：“现在的人都很忙，忙工作忙家庭，不大会提早购买，所以到了初一的时候会一下子很多人来香烛店，不了解的人还以为生意特别好，但其实是买客扎堆，淡旺季的生意落差很大。”

本地各连锁超市如今也是人们购买香烛纸钱的地方。

昇菘：更多顾客倾向购买较小金纸套装

昇菘发言人答复《联合早报》询问时说，旗下超市提供各类金银纸和香烛，虽然原材料成本有所上涨，但大部分产品的售价仍维持不变，顾客可选择购买单件或配好的套装，还可购买到传统的祭祀配套、三牲五牲和发糕等。

“昇菘今年清明节的销售额就比去年同期增长约20%，农历七月的销售额至今比去年同期增长约5%。超市也观察到，越来越多顾客倾向购买较小的金纸套装，而不是大包装的配套。”

平价集团发言人说，随着中元节临近，传统贡品和祭祀用品的需求稳步增加。平价超市尊重社区的宗教习俗，会继续在实体店和网上提供各种选择，以满足顾客的需求。

今年中元节正日农历七月十五在公历8月27日，下星期四。



























