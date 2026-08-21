我国政府在第二轮数据中心提案征集中，向四家运营商各分配了50兆瓦新数据中心容量。相关设施将落户裕廊岛，推动国家战略、经济与可持续发展。

新加坡经济发展局和资讯通信媒体发展局星期五（8月21日）发联合文告，宣布在第二轮数据中心提案征集活动（DC-CFA2）中，向四家数据中心运营商授予总容量为200兆瓦（MW）的新数据中心额度。

四家运营商各获授容量50兆瓦，它们是隶属于美国数据房地产投资信托的里瑞通（Digital Realty）、数据中心供应商Equinix、吉宝数据中心（Keppel Data Centres），以及新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）。

数据中心容量是指有关设施能够支持的最大资讯科技负载、电力供应、物理空间和计算资源的总规模。它决定了数据中心能部署多少服务器以及处理多少业务。

四家运营商承诺，将超越指定的最低可持续发展要求，并将数据中心50%以上的容量转为以绿色能源供电。这些数据中心还将采用液冷技术等先进技术，同时使用100%节能电子设备，将能源效率发挥至最佳水平。

文告指出，我国致力于与数据中心领域携手合作以实现可持续增长，并为国家战略和经济优先事项做出贡献，这轮提案征集的结果标志着重要的一步。

第二轮数据中心提案征集活动于去年12月1日启动，收到来自本地和全球业者的20多份提案。获选提案通过公开竞争选出，全面符合DC-CFA2的战略、经济和可持续发展目标。

这些目标包括：在我国落地人工智能等先进计算能力；通过与本地伙伴开展研发合作，在直接投资以外做出更多重大经济贡献；通过绿色途径提供至少50%的电力；采用液冷技术和节能设备实现顶尖能效，获得“绿色建筑标志白金级”认证。

四家数据中心将把设施建在裕廊岛

这四家数据中心将把设施建在裕廊岛上。

为了让数据中心行业实现更可持续运作，裕廊集团（JTC）正在裕廊岛开发一个低碳数据中心园区，以善用岛上生态系统的低碳技术潜能来发挥协同效应。

当局将继续与行业利益相关者保持沟通，并在18至24个月内评估是否需要进行下一轮提案征集，以支持我国的战略优先事项。

新科电信媒体全球数据中心公司在本地创立，总部也在本地。公司总裁兼集团首席执行官洛佩兹（Bruno Lopez）说：“我们深知受托开发关键数字基础设施所承载的信任与责任，也承诺会审慎利用新加坡宝贵的土地、能源和水资源，为国家创造具有深远意义且持久的价值。”

洛佩兹指出，除了提供数据中心容量，公司还将与客户、技术合作伙伴、科研机构与更广泛的生态系统携手合作，将这项投资转化为支持新加坡的持久经济价值，巩固本地数字生态系统与国际的连接性，并支持数码经济持续增长，维持蓬勃活力。